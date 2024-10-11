Лучшие фото 11 октября

Выброшенная на берег лодка лежит на теннисном корте. Ураган «Милтон» обрушился на восточный берег США 9 октября. Американские синоптики предупреждали, что этот ураган мог стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений во Флориде, однако самые тревожные прогнозы не оправдались.
Затопленный после сильного дождя и прохождения шторма «Кирк» район Креси-ла-Шапель, департамент Сена и Марна, Франция.
Мужчина разговаривает по мобильному телефону на месте израильского авиаудара в центре Бейрута.
Рабочий выгружает коз из лодки на берег в гаитянском Сен-Марке.
Первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР в северной части Тихого океана прошло в течение 20 дней — с 20 сентября по 10 октября.
Строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский). Возведение терминала аэровокзального комплекса стартовало осенью 2023 года. Спустя год можно наблюдать очертания будущего терминала, готовность которого на текущий момент составляет 30%. При этом работы по конструктиву здания завершены на 60%.
Фестиваль Рамлила, посвященный аватару индуистского бога Вишну Раме, в Индии.
На снимке, опубликованном центральным информационным агентством Северной Кореи (ЦТАК) 11 октября 2024, праздничное мероприятие в честь 79-й годовщины основания Трудовой партии Кореи (ТПК).