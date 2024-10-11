Лучшие фото 11 октября

Выброшенная на берег лодка лежит на теннисном корте. Ураган «Милтон» обрушился на восточный берег США 9 октября. Американские синоптики предупреждали, что этот ураган мог стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений во Флориде, однако самые тревожные прогнозы не оправдались.