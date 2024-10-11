Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие фото 11 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Выброшенная на берег лодка лежит на теннисном корте. Ураган «Милтон» обрушился на восточный берег США 9 октября. Американские синоптики предупреждали, что этот ураган мог стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений во Флориде, однако самые тревожные прогнозы не оправдались.

Источник: Reuters

Затопленный после сильного дождя и прохождения шторма «Кирк» район Креси-ла-Шапель, департамент Сена и Марна, Франция.

Источник: Reuters

Мужчина разговаривает по мобильному телефону на месте израильского авиаудара в центре Бейрута.

Источник: AP 2023

Рабочий выгружает коз из лодки на берег в гаитянском Сен-Марке.

Источник: AP 2023

Первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР в северной части Тихого океана прошло в течение 20 дней — с 20 сентября по 10 октября.

Источник: РИА "Новости"

Строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский). Возведение терминала аэровокзального комплекса стартовало осенью 2023 года. Спустя год можно наблюдать очертания будущего терминала, готовность которого на текущий момент составляет 30%. При этом работы по конструктиву здания завершены на 60%.

Источник: РИА "Новости"

Фестиваль Рамлила, посвященный аватару индуистского бога Вишну Раме, в Индии.

Источник: IMAGO/Hindustan Times/ТАСС

На снимке, опубликованном центральным информационным агентством Северной Кореи (ЦТАК) 11 октября 2024, праздничное мероприятие в честь 79-й годовщины основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

Источник: EPA/KCNA/ТАСС