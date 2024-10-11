Автоэксперт Гудков рассказал, нужно ли вернуть обязательный техосмотр автомобилей

— Драматический рост автомобилей в плохом состоянии на российских дорогах отсутствует. Те убитые чахотки, которые были и раньше, продолжают ездить. На них никакой техосмотр никогда не влиял и не будет влиять. А законопослушные граждане обслуживают свои автомобили в авторизованных и качественных сервисах. Поэтому нет никаких проблем, которые могли бы стать причиной возвращения обязательного техосмотра, — заключил собеседник «ВМ».