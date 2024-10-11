Автоэксперт Гудков рассказал, нужно ли вернуть обязательный техосмотр автомобилей

В России необходимо вернуть обязательный технический осмотр (ТО) легковых автомобилей, поскольку такое решение в первую очередь повысит безопасность на дорогах, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Никиты Гудкова, действительно ли существует необходимость вновь сделать прохождение ТО обязательным.
По его словам, объективных предпосылок для такого решения нет — статистика по влиянию технических неисправностей на дорожно-транспортные происшествия отсутствует.
— Углубленное исследование состояния автомобиля после ДТП производится лишь только в случае аварии с пострадавшими, если расследующие органы посчитают это целесообразным. Только автомеханическая экспертиза может показать, действительно ли были какие-то неисправности и повлияли ли они на возникновение ДТП, — рассказал Гудков.
Автоэксперт отметил, что есть данные о наличии неисправностей, которые инспектор вносит в карточку учета ДТП на месте. Но в большинстве случаев это такие «неисправности», как тонировка на стеклах.
— Никто впоследствии не изучает, насколько наличие этой тонировки повлияло на возникновение дорожно-транспортного происшествия. Влияние технического состояния автомобиля на безопасность движения толком не исследовано, а также зачастую сотрудники перегибают палку в своих интересах, — считает Гудков.
Как будут проверять наличие ОСАГО по камерам.
Он напомнил, что обязательный техосмотр автомобилей пытались отменить в России на протяжении многих лет. И после его отмены в стране не фиксируют рост числа дорожно-транспортных происшествий из-за неисправностей авто.
— Драматический рост автомобилей в плохом состоянии на российских дорогах отсутствует. Те убитые чахотки, которые были и раньше, продолжают ездить. На них никакой техосмотр никогда не влиял и не будет влиять. А законопослушные граждане обслуживают свои автомобили в авторизованных и качественных сервисах. Поэтому нет никаких проблем, которые могли бы стать причиной возвращения обязательного техосмотра, — заключил собеседник «ВМ».
Обязательный техосмотр в России в 2021 году был отменен и переведен на добровольную основу.
7 октября водителей предупредили о том, что техосмотр значительно подорожает в некоторых регионах РФ. Индексированные тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.