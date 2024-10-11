Синоптик рассказала о влиянии урагана «Милтон» на Россию

Напомним, что наибольший урон от урагана понес американский штат Флорида, расположенный на крайнем юго-востоке США. Когда «Милтон» приблизился к этому региону, он классифицировался как ураган третьей категории со скоростью порывов ветра до 195 км/ч. Затем он ослаб. Через два дня ожидается полное прекращение бедствия.