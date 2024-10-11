Синоптик рассказала о влиянии урагана «Милтон» на Россию

Через несколько дней «Милтон» утратит свою первоначальную силу. Он превратится в обыкновенный циклон. Но косвенное влияние на погоду в ряде регионов России американский ураган оказать сможет, подчеркнула Позднякова.
В восточные окраины Атлантического океана будет принесен теплый воздух с Мексиканского залива, где сейчас бушует стихия. Вероятно, что циклон дойдет до северной части Скандинавии и Кольского полуострова.
Напомним, что наибольший урон от урагана понес американский штат Флорида, расположенный на крайнем юго-востоке США. Когда «Милтон» приблизился к этому региону, он классифицировался как ураган третьей категории со скоростью порывов ветра до 195 км/ч. Затем он ослаб. Через два дня ожидается полное прекращение бедствия.
Стихия временно оставила без электричества около трех миллионов американцев, проживающих на юго-восточном побережье страны. Из-за «Милтона» президент США Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен скорректировали свои планы по зарубежным визитам.