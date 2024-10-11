В Подмосковье мужчина расстрелял супружескую пару и покончил с собой

В подмосковном лесу 52-летний мужчина расстрелял из двустволки и пистолета супружескую пару. По одной из версий, он давно был влюблен в женщину, несмотря на большую разницу в возрасте. Нападавший жил по соседству от пары и подстерег их, когда те выгуливали собаку. Муж погиб на месте, а жена смогла сбежать. Убийца же после этого покончил с собой.