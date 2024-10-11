Трассу от Астаны до Кокшетау закрыли из-за плохой погоды

По информации полиции, в связи с осадками в виде снега и дождя дороги Акмолинской области могут обледенеть и стать скользкими. Учитывая сложившуюся ситуацию, главный полицейский региона Нурсултан Мукашев поручил стражам порядка усиленно патрулировать все трассы области.
«В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий патрулирование дорог продолжится. С 11 по 13 октября мы будем работать в усиленном режиме. Мы ответственно выполним свою работу для обеспечения общественной безопасности и спокойствия граждан!» — отметил заместитель начальника УМПС ДП Акмолинской области Уалихан Жунуспеков.
Учитывая текущие погодные условия, с 17:00 введено ограничение движения для всех транспортных средств на автодороге Астана — Петропавловск, в промежутке от Астаны до Кокшетау, с 18 по 304 км. Полицейские предупреждают автолюбителей и пешеходов быть особенно осторожными в эти дни и призывают водителей подготовить свои транспортные средства, в том числе «переобуть» колеса в зимнюю резину.