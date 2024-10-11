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Трассу от Астаны до Кокшетау закрыли из-за плохой погоды

Полицейские 11 октября ограничили движение из-за ухудшения погодных условий на одной из трасс в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 764 мм рт. ст. +13°

По информации полиции, в связи с осадками в виде снега и дождя дороги Акмолинской области могут обледенеть и стать скользкими. Учитывая сложившуюся ситуацию, главный полицейский региона Нурсултан Мукашев поручил стражам порядка усиленно патрулировать все трассы области.

«В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий патрулирование дорог продолжится. С 11 по 13 октября мы будем работать в усиленном режиме. Мы ответственно выполним свою работу для обеспечения общественной безопасности и спокойствия граждан!» — отметил заместитель начальника УМПС ДП Акмолинской области Уалихан Жунуспеков.

Учитывая текущие погодные условия, с 17:00 введено ограничение движения для всех транспортных средств на автодороге Астана — Петропавловск, в промежутке от Астаны до Кокшетау, с 18 по 304 км. Полицейские предупреждают автолюбителей и пешеходов быть особенно осторожными в эти дни и призывают водителей подготовить свои транспортные средства, в том числе «переобуть» колеса в зимнюю резину.