Трассу от Астаны до Кокшетау закрыли из-за плохой погоды

Учитывая текущие погодные условия, с 17:00 введено ограничение движения для всех транспортных средств на автодороге Астана — Петропавловск, в промежутке от Астаны до Кокшетау, с 18 по 304 км. Полицейские предупреждают автолюбителей и пешеходов быть особенно осторожными в эти дни и призывают водителей подготовить свои транспортные средства, в том числе «переобуть» колеса в зимнюю резину.