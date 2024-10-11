Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные

Изменение погоды совпало с небывалой за 20 лет активностью Солнца, из-за чего в ночь на 11 октября в Крыму наблюдали полярное сияние. С чем это было связано и повторится ли опять, РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.