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Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. Суббота станет последним днем метеорологического лета и купального сезона, после чего в Крым прорвется полярный воздух и наступит по-настоящему октябрьская погода. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 764 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

По его словам, погода продержится комфортной в первую половину суток, после чего с крымским бархатным сезоном можно будет попрощаться.

«Ночью еще будет не ниже +11… +16. В дневные часы столбики термометра в последний раз достигнут отметки +25. И к вечеру, с приближением теплого фронта, или так называемого фронта окклюзии, небо начнет хмуриться и пойдут дожди, знаменуя собой следующий климатический сезон, то есть осень».

сказал Тишковец

В воскресенье на полуостров начнет «проваливать» полярный воздух и дожди пойдут уже по-настоящему осенние, предупредил он.

«Не могу сказать, что какой-то высокой интенсивности, но они будут затяжными», — отметил Тишковец.

В ночь на воскресенье сохранится еще относительное тепло: температура воздуха сможет достигать +11… +16. Днем же в лучшем случае придется рассчитывать на +13… +18, максимум +14… +19", предупредил Тишковец.

«Понятно, что при такой погоде и температура воды, которая сейчас довольно комфортная, в районе +23 градусов, тоже начнет постепенно понижаться. Купальный сезон на этом закончится», — заключил он.

Ранее МЧС объявили штормовое предупреждение в Крым на 12 и 13 октября.

Изменение погоды совпало с небывалой за 20 лет активностью Солнца, из-за чего в ночь на 11 октября в Крыму наблюдали полярное сияние. С чем это было связано и повторится ли опять, РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.