Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходные

По его словам, погода продержится комфортной в первую половину суток, после чего с крымским бархатным сезоном можно будет попрощаться.
«Ночью еще будет не ниже +11… +16. В дневные часы столбики термометра в последний раз достигнут отметки +25. И к вечеру, с приближением теплого фронта, или так называемого фронта окклюзии, небо начнет хмуриться и пойдут дожди, знаменуя собой следующий климатический сезон, то есть осень».
В воскресенье на полуостров начнет «проваливать» полярный воздух и дожди пойдут уже по-настоящему осенние, предупредил он.
«Не могу сказать, что какой-то высокой интенсивности, но они будут затяжными», — отметил Тишковец.
В ночь на воскресенье сохранится еще относительное тепло: температура воздуха сможет достигать +11… +16. Днем же в лучшем случае придется рассчитывать на +13… +18, максимум +14… +19", предупредил Тишковец.
«Понятно, что при такой погоде и температура воды, которая сейчас довольно комфортная, в районе +23 градусов, тоже начнет постепенно понижаться. Купальный сезон на этом закончится», — заключил он.
Ранее МЧС объявили штормовое предупреждение в Крым на 12 и 13 октября.
Изменение погоды совпало с небывалой за 20 лет активностью Солнца, из-за чего в ночь на 11 октября в Крыму наблюдали полярное сияние. С чем это было связано и повторится ли опять, РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.