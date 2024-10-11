В 2024 году в Ростове реализовали 16 инициатив проекта «Сделаем вместе»

В 2024 году в Ростове-на-Дону в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» реализовали 16 инициатив, 11 из них касались сферы образования, еще пять — сферы культуры, рассказал в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко.