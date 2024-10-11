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В 2024 году в Ростове реализовали 16 инициатив проекта «Сделаем вместе»

Сити-менеджер Ростова рассказал о выполнении инициатив проекта «Сделаем вместе»
Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Ростове-на-Дону в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» реализовали 16 инициатив, 11 из них касались сферы образования, еще пять — сферы культуры, рассказал в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Благодарю ростовчан за неравнодушие и инициативность. Совместными усилиями мы делаем Ростов лучше, — написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, с участием ростовчан в донской столице благоустроили территорию двух детсадов, школы, отремонтировали спортплощадку в лицее № 11. Выполнили ремонт помещений в трех школах.

Кроме того, для ряда образовательных организаций приобрели оборудование для актового зала, компьютерного класса и подросткового клуба.

Преобразилась также библиотека имени Мичурина, там появился читай-дворик «Мичуринский сад». Еще два учреждения культуры обновили музыкальные инструменты.