В 2024 году в Ростове реализовали 16 инициатив проекта «Сделаем вместе»

В 2024 году в Ростове-на-Дону в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» реализовали 16 инициатив, 11 из них касались сферы образования, еще пять — сферы культуры, рассказал в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Благодарю ростовчан за неравнодушие и инициативность. Совместными усилиями мы делаем Ростов лучше, — написал Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, с участием ростовчан в донской столице благоустроили территорию двух детсадов, школы, отремонтировали спортплощадку в лицее № 11. Выполнили ремонт помещений в трех школах.
Кроме того, для ряда образовательных организаций приобрели оборудование для актового зала, компьютерного класса и подросткового клуба.
Преобразилась также библиотека имени Мичурина, там появился читай-дворик «Мичуринский сад». Еще два учреждения культуры обновили музыкальные инструменты.