Ночью на дорогах Омска будут работать 40 спецмашин

Омские дорожники вышли на борьбу со снегопадом и гололедицей. Как сообщили в администрации города, дорожники работают начиная с минувшей ночи, когда на Омск обрушился первый мокрый снег.
Улицы обрабатывают противогололедными материалами, уже задействовано порядка 200 тонн этой смеси. Работы продолжатся и в ночное время — на дороги выйдет более 40 спецмашин.
«Основная задача — не допустить образования наледи. Специалисты продолжат прометание, при необходимости, на проблемных местах будут проводить дополнительную обработку проезжей части», — сообщили в УДХБ.
Как мы писали ранее, сегодня после первого снегопада на дорогах Омска уже произошли десятки аварий.