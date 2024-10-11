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Ночью на дорогах Омска будут работать 40 спецмашин

За ночь дорожники планируют справиться с последствиями первого снегопада.

Источник: Комсомольская правда

Омские дорожники вышли на борьбу со снегопадом и гололедицей. Как сообщили в администрации города, дорожники работают начиная с минувшей ночи, когда на Омск обрушился первый мокрый снег.

Улицы обрабатывают противогололедными материалами, уже задействовано порядка 200 тонн этой смеси. Работы продолжатся и в ночное время — на дороги выйдет более 40 спецмашин.

«Основная задача — не допустить образования наледи. Специалисты продолжат прометание, при необходимости, на проблемных местах будут проводить дополнительную обработку проезжей части», — сообщили в УДХБ.

Как мы писали ранее, сегодня после первого снегопада на дорогах Омска уже произошли десятки аварий.