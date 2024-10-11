В Аксайском районе Ростовской области ограничили движение по трассе М-4 «Дон»

Сегодня, 11 октября, на участке трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области собралась пробка из-за дорожных работ. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.
— На участке с 1057 по 1060 км автодороги организовали дорожные работы, в связи с этим движение может быть затруднено, — сообщили в ведомстве.
На сложном отрезке пути сегодня привлекли экипажи ДПС.
Отметим, к 16:30 дорожная ситуация немного улучшилась, но в районе 1060 км еще сохраняется затор, это видно на электронных интернет-картах.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными на дорогах. Нужно соблюдать ПДД, выдерживать дистанцию и боковой интервал.