Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседняя с Беларусью Польша ужесточает визовый режим

Власти соседней с Беларусью Польши ужесточают визовый режим после скандала с рабочими визами
Источник: Комсомольская правда

Соседняя Беларуси Польша намерена ужесточить визовый режим после скандала с рабочими визами, пишет БелТА.

Ранее мы писали о том, что соседняя с Беларусью Польша может лишиться членства ЕС из-за скандала с визами.

Об ужесточении визового режима власти Польши объявили после проверки госаудиторов, выявивших, что при предыдущем правительстве консульства страны в Азии и Африке получали тысячи евро в обмен на рабочие визы.

По заявлению главы МИД республики Радослава Сикорского, ужесточенные правила к визам также будут применяться к желающим получить учебные визы в Польше. Глава польской дипломатии заявил, что бывшее консервативное правительство давило на свои консульства в Азии и Африке, чтобы увеличивать количество выдаваемых за деньги виз лицам, которые не обязательно должны их получать. В деятельности бывшего правительства Польши Высшей контрольной палатой выявлено свыше 46 нарушений.

Известно, что экс-замминистру иностранных дел Петру Вавжику, которого уволили в результате скандала, предъявили обвинения по этому делу в рамках отдельного расследования, которое проводит антикоррупционное бюро страны.

А еще Польша изменит правила въезда и выезда иностранцев, это коснется белорусов.

Тем временем Минлесхоз Беларуси заявил о рекорде экспорта пиломатериалов: «Около 50% отправят в Китай».