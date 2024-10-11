Соседняя с Беларусью Польша ужесточает визовый режим

Соседняя Беларуси Польша намерена ужесточить визовый режим после скандала с рабочими визами, пишет БелТА.
Ранее мы писали о том, что соседняя с Беларусью Польша может лишиться членства ЕС из-за скандала с визами.
Об ужесточении визового режима власти Польши объявили после проверки госаудиторов, выявивших, что при предыдущем правительстве консульства страны в Азии и Африке получали тысячи евро в обмен на рабочие визы.
По заявлению главы МИД республики Радослава Сикорского, ужесточенные правила к визам также будут применяться к желающим получить учебные визы в Польше. Глава польской дипломатии заявил, что бывшее консервативное правительство давило на свои консульства в Азии и Африке, чтобы увеличивать количество выдаваемых за деньги виз лицам, которые не обязательно должны их получать. В деятельности бывшего правительства Польши Высшей контрольной палатой выявлено свыше 46 нарушений.
Известно, что экс-замминистру иностранных дел Петру Вавжику, которого уволили в результате скандала, предъявили обвинения по этому делу в рамках отдельного расследования, которое проводит антикоррупционное бюро страны.
А еще Польша изменит правила въезда и выезда иностранцев, это коснется белорусов.
Тем временем Минлесхоз Беларуси заявил о рекорде экспорта пиломатериалов: «Около 50% отправят в Китай».