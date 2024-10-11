Соседняя с Беларусью Польша ужесточает визовый режим

По заявлению главы МИД республики Радослава Сикорского, ужесточенные правила к визам также будут применяться к желающим получить учебные визы в Польше. Глава польской дипломатии заявил, что бывшее консервативное правительство давило на свои консульства в Азии и Африке, чтобы увеличивать количество выдаваемых за деньги виз лицам, которые не обязательно должны их получать. В деятельности бывшего правительства Польши Высшей контрольной палатой выявлено свыше 46 нарушений.