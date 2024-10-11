В зоопарк после реставрации вернулись две исторические скульптуры

Сегодня в Калининградском зоопарке после реставрации открыли две исторических скульптуры — «Девочка с оленёнком» и «Памятник директору Клаассу».
Реставрация скульптур началась в августе 2024 года и закончилась в сентябре. Работы проводила реставрационная мастерская из Санкт-Петербурга «Наследие».
Бронзовую скульптурную композицию, венчающую «Памятник директору Клаассу» и бронзовый медальон с портретом Клаасса демонтировали с постамента. Реставраторы расчистили скульптуру от загрязнений, биодеструкторов (следы жизнедеятельности насекомых), стабилизировали активные очаги «бронзовой болезни», уплотнили и выровняли по тону патину. Особое внимание было уделено механическим дефектам — пробоинам на голове и левой ноге мальчика. Предыдущая битумно-кварцевая заделка была ликвидирована, вместо нее по мягкой модели восполняемого фрагмента изготовили бронзовые вставки.
По предложению реставраторов было принято решение заложить в постамент «капсулу времени» в надежде, что когда-нибудь много лет спустя будущие поколения сотрудников Калининградского зоопарка при очередной реставрации вскроют памятник и найдут этот неожиданный сюрприз.
О скульптуре «Девочка с оленёнком» до начала реставрации не было известно почти ничего. В ходе реставрационных работ было расчищено фабричное клеймо по обеим торцевым сторонам ложемента скульптуры, благодаря чему удалось установить автора скульптуры. Им оказался Рихард Куёль (1880 — 1961). Он известен как скульптор, создавший множество произведений, в том числе для фонтанов, кладбищ и памятников в Северной Германии.
В ходе реставрации мастера восстановили поврежденные части скульптуры, счистили серебряную краску, которой была покрыта скульптура, восстановили ее историческое покрытие.
И если до реставрации «Девочка с оленёнком» была практически не видна посетителям, скрываясь в зарослях декоративных растений, то сейчас ее установили на постамент, который расположился рядом с Читальным павильоном.