В зоопарк после реставрации вернулись две исторические скульптуры

О скульптуре «Девочка с оленёнком» до начала реставрации не было известно почти ничего. В ходе реставрационных работ было расчищено фабричное клеймо по обеим торцевым сторонам ложемента скульптуры, благодаря чему удалось установить автора скульптуры. Им оказался Рихард Куёль (1880 — 1961). Он известен как скульптор, создавший множество произведений, в том числе для фонтанов, кладбищ и памятников в Северной Германии.