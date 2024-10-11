Что можно и чего нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы

— В тот период столица — Константинополь — находилась в осаде варваров, — отметил священник. — Напуганные горожане собрались в одном из храмов и начали просить Господа спасти их. Среди них были также юродивый Андрей Константинопольский и его ученик Епифаний. Когда святой обратил свой взор к небесам, то увидел Богоматерь, которая парила в небесах. Мария присоединилась к молитвам людей, а потом над собравшимися распростерла белоснежное покрывало. После чего началась сильная буря и враги покинули стены города, — рассказал священник.