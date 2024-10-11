Калининградский архитектор назвал ошибкой расширение улицы 9 Апреля

«9 Апреля можно спокойно на две полосы урезать, с одной стороны и с другой. Сузить. И она будет более габаритная по отношению к городу. При этом интенсивность её не ухудшится, потому что два поворота направо около Фрунзе абсолютно не нужны. Улица просто пустая сейчас. Тем более, что на Невского у нас четыре полосы. А тут шесть, а то и восемь», — продолжил архитектор.