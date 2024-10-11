Новогодние спектакли и представления для детей 2024-2025 в Минске: афиша, билеты, расписание, купит билеты

Совсем скоро наступит волшебный период новогодних праздников, которые большинство проводят вместе с семьей. В Минске в период Рождества и Нового года театры приготовили разнообразную программу спектаклей и утренников для всей семьи. Билеты на многие представления уже поступили в продажу. Мы собрали, куда можно сходить вместе с ребенком в период новогодних праздников в декабре 2024 и январе 2025 года — новогодние спектакли, представления, елки, утренники для детей в Минске.
Это подробная афиша новогодних представлений для детей в Минске 2024−2025. По мере поступления новой информации, так как не все учреждения культуры дали информацию по спектаклям на период новогодних праздников, материал будет дополняться.
В Большом театре Беларуси 1, 6, 20, 22, 29 декабря покажут самый волшебный балет Чайковского — «Щелкунчик». Стоимость билетов начинается от 40 рублей. Начало спектакля запланировано на 17.00, 18.00, 19.00 (подробная информация опубликована на официальном сайте театра).
Кроме того, на сцене Большого театра 21, 24, 26 декабря покажут спектакль «История Кая и Герды» («Снежная Королева»). Стоимость билетов начинается от 19 рублей. Начало спектаклей запланировано на 18.00.
На сцене Белорусского государственного музыкального театра 21, 22, 25, 27, 28 и 29 декабря, а также 4 и 5 января состоится шоу-концерт для детей и взрослых в одном действии «Новогодняя перезаморозка». Начало представления будет в 11.00 и 14.00. Стоимость билетов указана в диапазоне от 23 до 38 рублей.
На сцене Белорусского государственного Молодежного театра 25 и 29 декабря покажут сказку для детей «Морозко». Начало представлений указано в 11.00, 13.30 и 16.00. Стоимость билетов составит от 19 до 25 рублей.
Кроме того, 29 декабря и 5 января в 11.00 состоится «Старая волшебная сказка». Цены на билеты указаны в диапазоне от 19 до 25 рублей.
На главной сцене Дворца Республики с 22 декабря по 4 января в 11.00, 15.00 и 18.00 состоится Главная елка страны. Стоимость билетов варьируется от 21 до 43 рублей.
Кроме того, с 21 декабря по 7 января на малой сцене Дворца Республики состоится новогоднее мероприятие Главная елочка страны «Волшебный Зязя-Безобразя». Начала представлений планируется в 11.00, 15.00 и 18.00. Цена на билеты стартует с 20 рублей.
На большой сцене концертного зала “Минск” 21−22, 25, 27, 28 и 29 декабря в 11.00, 15.00 и 18.00 покажут новогоднее шоу “Виртуальной зазеркалье или невозможное возможно”. Цены на билеты составят от 22 до 32 рублей. А еще каждому ребенку обещают подарок.
На малой сцене КЗ «Минск» 14 и 15 декабря в 11.00 пройдет сказка-игра для самых маленьких «С новым Годиком». Цена на билеты составит 23 рубля. Кроме того, 21 и 22 декабря в 11.00 и 14.00 запланировано театральное представление «Новогодние чипсы. Совершенно секретно от Дедушки Мороза». Билеты стоят 23 рубля.
Также на малой сцене 4 и 5 января в 11.00 и 14.00 состоится новогоднее театральное представление «Рождественский светлячок». Стоимость билетов составит 23 рубля.
На сцене концертного зала «Минск» 12 декабря в 19.00 покажут балет «Щелкунчик» в постановке российского театра Новый классический балет. Стоимость билетов указана в диапазоне от 54 до 104 рублей.
На сцене ДК МАЗ с 21 по 29 декабря покажут музыкальное новогоднее представление для всей семьи «Кто украл Новый год?». Стоимость билетов начинается от 15 рублей. Начало спектаклей запланировано на 10.00, 16.00 и 17.00.
На площадке выставочного центра в период с 24 декабря 2024 и по 5 января 2025 года состоятся показы новогодней сказки «Как медведь Потапыч Новый год спасал». Стоимость билетов составит 23 рубля. Начало спектаклей запланировано на 11.00, 13.30, 16.00, 18.30.
На сцене дворца культуры Минского тракторного завода 14, 15, 20−22, 27−29 декабря, а также в период с 1 по 7 января покажут путешествие в ледяной замок «Холодное сердце». Начало спектаклей состоится в 12.00, 15.00 и 18.00. Стоимость билетов указана от 28 до 38 рублей.
На льду Минск-Арены 14 декабря в 12.00 и в 17.00 известный российский фигурист Евгений Плющенко и Яна Рудковская представят ледовое шоу «Щелкунчик с балетом». В главных ролях выступит сын именитого фигуриста — Александр Плющенко. Цены на билеты начинаются от 31 рубля. Также сказано, что скидка на детские билеты (возраст указан от 6 до 14 лет включительно) составит 30%. Кроме того, детям до пяти лет предусмотрен бесплатный вход, но без предоставления места.
На льду Чижовка-Арены 11 января в 11.00 состоится новогоднее шоу именитого российского фигуриста Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Цены на билеты указаны от 29 до 115 рублей. Уточняется, что детям до пяти лет предоставляется бесплатный вход, но без места.
На сцене Центрального Дома офицеров в период с 22 по 25 декабря в 11.00 и 14.00 состоится новогоднее представление «Ну Дед Мороз, погоди!» Цена на билеты варьируется от 28 до 31 рубля.
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