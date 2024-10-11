Новогодние спектакли и представления для детей 2024-2025 в Минске: афиша, билеты, расписание, купит билеты

Совсем скоро наступит волшебный период новогодних праздников, которые большинство проводят вместе с семьей. В Минске в период Рождества и Нового года театры приготовили разнообразную программу спектаклей и утренников для всей семьи. Билеты на многие представления уже поступили в продажу. Мы собрали, куда можно сходить вместе с ребенком в период новогодних праздников в декабре 2024 и январе 2025 года — новогодние спектакли, представления, елки, утренники для детей в Минске.