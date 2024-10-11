Глава Нижнего Новгорода встретился со студентами НГЛУ имени Добролюбова

Глава города Юрий Шалабаев встретился со студентами НГЛУ имени Добролюбова в рамках проекта «В контакте с молодежью», который стартовал в начале 2024 года. В зале лингвистического университета собрались полторы сотни активных молодых людей.
«Я всегда рад нашим встречам. Нижегородская молодежь активная, креативная, у ребят всегда много предложений и свежих идей, которые хочется поддержать. Студенчество — один из лучших жизненных периодов, когда у человека много энергии, много желания вкладываться в улучшение жизни в родном городе. Я даже немного завидую тем возможностям, которые есть у них сейчас — для самореализации, для получения любой информации. Самое время учиться, повышать свои компетенции», — отметил Юрий Шалабаев, обращаясь к студентам.
Студенты получили поддержку от главы города по всем предложенным проектам. Среди них идея перевода русских народных сказок на языки дружественных России стран, проведение фестиваля студенческого туризма стран ШОС, распространение опыта поддержки участников СВО.
Студент 4 курса Алексей Моисеенко рассказал, что в НГЛУ работает большой центр востоковедения, куда приезжают, в том числе студенты и преподаватели из Ирана. По его словам, студенческий актив иранского города Керман заинтересован в побратимских отношениях с Нижним Новгородом.
«Над партнерскими отношениями с муниципалитетами Ирана мы сейчас работаем. Сначала нужно составить подробную дорожную карту сотрудничества, чтобы соглашение приносило пользу обоим городам и их жителям», — ответил Юрий Шалабаев.
Также мэр обсудил с ребятами сотрудничество с африканскими странами и Республикой Сербия. Сербские студенты предложили нижегородским друзьям создавать совместные проекты. Юрий Шалабаев эту идею поддержал.
Первый проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству НГЛУ Анна Горохова считает, что такие встречи имеют для студентов большую пользу. «Особенно активно сегодня студенты освещали международную повестку. Мы мультикультурный вуз, сотрудничаем со 130 странами мира, у нас огромное количество проектов, молодежных инициатив, которые объединяют культуры, позволяют говорить с миром на одном языке. Безусловно, такие встречи дают студентам новый импульс для понимания того, как важно выходить на площадку открытого диалога», — добавила она.
Студенты рассказали, что подобный формат встреч имеет для них практическую пользу — на них они слышат компетентное мнение и получают поддержку своих инициатив. «Это возможность напрямую поговорить с высокопоставленным, умным, харизматичным человеком. Глава города выступил в роли наставника, поделился важными мыслями, идеями, на которые нам стоит опираться. Самое главное, что я вынес из разговора, — нужно быть уверенным человеком, быть собой и четко следовать своему плану, своей траектории развития», — сказал студент второго курса Марк Пантелеев.
«Очень важно, что глава города берет на заметку те проекты и идеи, которые сейчас очень востребованы: молодежные проекты в сфере медиакоммуникаций, политических технологий. Сегодня мне как члену “Молодой гвардии Единой России” удалось узнать, как работает администрация Нижнего Новгорода в плане поставки гуманитарной помощи бойцам СВО. Мы и сами этим занимаемся. Юрий Владимирович, действительно, заинтересовался нашей деятельностью, — поделился впечатлениями студент НГЛУ Кирилл Опекунский.
«Впечатления потрясающие! Очень полезно общаться с такими людьми, перенимать их опыт и знания. Я думаю, что для молодежи очень важно слышать власть и понимать, что когда-то они были такими же, как мы, студентами, и как им удалось достичь успеха», — отметила студентка 4 курса Анастасия Сухвалова.
«Встреча оставила очень положительное впечатление, Юрий Владимирович — очень энергичный, заряженный человек. Очень важно для меня было услышать о его впечатлениях о студенчестве», — сказал студент 4 курса Алексей Моисеенко.
«Очень рада была встретиться с Юрием Владимировичем еще раз после саммита “Россия-Африка” и презентовать совместный проект о продвижении Нижнего Новгорода на африканском континенте», — добавила студентка 4 курса София Малышева.
В завершение разговора Юрий Шалабаев призвал студентов участвовать в конкурсе на соискание именных стипендий в 2025 году. Также он напомнил, что для поддержки молодежных инициатив в Нижнем Новгороде созданы грантовые проекты «Молодой Нижний» и «СВЕТИ».