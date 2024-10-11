Глава Нижнего Новгорода встретился со студентами НГЛУ имени Добролюбова

«Я всегда рад нашим встречам. Нижегородская молодежь активная, креативная, у ребят всегда много предложений и свежих идей, которые хочется поддержать. Студенчество — один из лучших жизненных периодов, когда у человека много энергии, много желания вкладываться в улучшение жизни в родном городе. Я даже немного завидую тем возможностям, которые есть у них сейчас — для самореализации, для получения любой информации. Самое время учиться, повышать свои компетенции», — отметил Юрий Шалабаев, обращаясь к студентам.