«Я сам по себе»: известный нижегородский фотограф Алик Якубович рассказал, как оказался в отделе полиции

«У меня не было никаких заданий. Я ни от кого не работаю, я сам по себе, — рассказал Алик Якубович корреспонденту сайта pravda-nn.ru — Просто шёл мимо, смотрю: вроде бы что-то происходит. Решил снять на всякий случай. Снимал в открытую, не исподтишка. Там не было никаких крупных планов, никакой узнаваемости, просто общий план: молодые люди у военкомата со спины».