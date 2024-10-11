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«Я сам по себе»: известный нижегородский фотограф Алик Якубович рассказал, как оказался в отделе полиции

Он снимал молодых людей возле здания военкомата.

Источник: Нижегородская правда

Известный нижегородский фотограф Алик Якубович оказался сегодня в отделе полиции. Сотрудники подошли к нему, когда он фотографировал молодых людей у здания военкомата в Советском районе.

«У меня не было никаких заданий. Я ни от кого не работаю, я сам по себе, — рассказал Алик Якубович корреспонденту сайта pravda-nn.ru — Просто шёл мимо, смотрю: вроде бы что-то происходит. Решил снять на всякий случай. Снимал в открытую, не исподтишка. Там не было никаких крупных планов, никакой узнаваемости, просто общий план: молодые люди у военкомата со спины».

В этот момент к Алику Якубовичу подошли полицейские.

«Они проявили нормальную бдительность», — прокомментировал фотограф.

Алика Якубовича на служебном автомобиле доставили в отдел, установили личность, взяли отпечатки пальцев и отпустили.

«Никаких протоколов не составляли. Всё было очень корректно. Я пригласил полицейских на свои выставки».

сообщил фотограф

Алик Якубович подчеркнул, что претензий к полиции у него нет.