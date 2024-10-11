Пригожин заявил о завершении карьеры певицы Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин сказал, что его жена, певица Валерия, в скором времени выпустит альбом, который станет последним в ее карьере. Планируется, что пластинка увидит свет весной следующего года, 17 апреля.
Пригожин поделился, что уход со сцены певицы Валерии планировался еще в период пандемии коронавируса. Однако тогда Максим Фадеев предложил им интересный проект, который дал им импульс, пишет Пятый канал.
Это очень непросто. Это очень тяжело. Поэтому работать с альбомами, с соавторами сегодня очень сложно. У всего есть свое начало и свой конец. И я думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде.
Иосиф Пригожин.
продюсер.
Ранее на московской Live Арене прошел трибьют-концерт Валерии. Какие исполнители присоединились к празднику и как прошел концерт, читайте в Звук Медиа.