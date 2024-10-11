Белок из зоопарка Ростова выпустили в парке «Первая миля»

— По возможности подкармливайте их, но только разрешенным кормом: грецкими орехами, кедровыми, лесными, сырыми семечками, семечками подсолнечника или тыквы. Также в качестве угощения подойдут сушеные или свежие яблоки, морковь или ягоды, — перечислили специалисты.