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Белок из зоопарка Ростова выпустили в парке «Первая миля»

Жителей Ростова попросили не пугать новых белок в экопарке «Первая миля»
Источник: Комсомольская правда

Сотрудники зоопарка Ростова-на-Дону выпустили на территории «Первой мили» пару белок, самца и самку.

— Чтобы грызуны лучше адаптировались, на деревьях развесили домики с готовой подстилкой, пропитанной запахом их семьи, и специальные беличьи кормушки, — рассказали в пресс-службе ростовского зоосада.

Жителей и гостей донской столицы попросили не ловить и не пугать новых обитателей экопарка. Доброе отношение поможет белкам быстрее освоиться на новом месте.

— По возможности подкармливайте их, но только разрешенным кормом: грецкими орехами, кедровыми, лесными, сырыми семечками, семечками подсолнечника или тыквы. Также в качестве угощения подойдут сушеные или свежие яблоки, морковь или ягоды, — перечислили специалисты.

Зоопарк будет отслеживать судьбу своих питомцев, в том числе и с помощью видеонаблюдения.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону объединили зоопарк и парк имени Октября. При благоустройстве собираются обновить территорию вдоль Темерника.