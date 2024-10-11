Южноуральцам стоит готовиться к морозам

12 октября осадков станет поменьше, но также сохранится сильный ветер, метели и гололёд. Снег перестанет идти только к концу этой недели или к началу следующей. Также сильно ослабеет ветер.
Вместе с улучшением погоды южноуральцам стоит ждать значительного снижения температуры. В субботу она может упасть до минус четырёх. По ночам, 13 и 14 октября, она будет опускаться до десяти — шестнадцати градусов ниже нуля. В светлое время суток она будет подниматься до четырёх — семи градусов тепла.
На выходных ожидается переменная облачность и мало осадков.
В субботу на Южном Урале ожидается ветер до двенадцати метров в секунду. Его редкие порывы могут достигать восемнадцати метров в секунду. В воскресенье ветер несколько ослабнет до трёх — восьми метров в секунду.