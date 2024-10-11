Южноуральцам стоит готовиться к морозам

Вместе с улучшением погоды южноуральцам стоит ждать значительного снижения температуры. В субботу она может упасть до минус четырёх. По ночам, 13 и 14 октября, она будет опускаться до десяти — шестнадцати градусов ниже нуля. В светлое время суток она будет подниматься до четырёх — семи градусов тепла.