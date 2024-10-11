Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Гродно стали свидетелями стрельбы в центре города

В Гродно стреляли в центре города для исторической реконструкции.

Источник: «Пул 4 Регион»

Жители Гродно 11 октября стали свидетелями стрельбы в центре города. Подробности рассказал телеграм-канал «Пул 4 Регион».

Как пояснили местные власти, стрельба в центре Гродно стала частью торжественных мероприятий к 80-летию Гродненского УВД.

Гродненцы смогли увидеть на площади Ленина историческую реконструкцию — показательные выступления сотрудников ОМОН.

По сюжету действия происходили в послевоенное время. Правоохранители «противостояли» бандитам, которые решили ограбить склад и хитростями проникли в здание.

Прибывшие сотрудники милиции вступили в перестрелку с бандитами. Все преступники были схвачены и обезврежены.