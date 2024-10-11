Жители Гродно стали свидетелями стрельбы в центре города

Жители Гродно 11 октября стали свидетелями стрельбы в центре города. Подробности рассказал телеграм-канал «Пул 4 Регион».
Как пояснили местные власти, стрельба в центре Гродно стала частью торжественных мероприятий к 80-летию Гродненского УВД.
Гродненцы смогли увидеть на площади Ленина историческую реконструкцию — показательные выступления сотрудников ОМОН.
По сюжету действия происходили в послевоенное время. Правоохранители «противостояли» бандитам, которые решили ограбить склад и хитростями проникли в здание.
Прибывшие сотрудники милиции вступили в перестрелку с бандитами. Все преступники были схвачены и обезврежены.