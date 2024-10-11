В Адыгее открылась Южно-Российская математическая олимпиада для девочек

МАЙКОП, 11 октября. /ТАСС/. Участницами Южно-Российской математической олимпиады для девочек «Ассара», которая открылась в пятницу в Адыгейском государственном университете (АГУ), стали 60 одаренных школьниц из 21 региона России и Абхазии. Олимпиада продлится до 15 октября, сообщил ТАСС председатель координационного совета олимпиады «Ассара», ректор АГУ, вице-президент Союза ректоров России Дауд Мамий.
В рамках проекта «Приоритет-2030» к 2030 году Адыгейский госуниверситет ставит задачу стать драйвером математического образования на юге России, генерирующим идеи и моделирующим практики для создания математической и цифровой экосистемы.
«В этом году география нашего олимпиадного движения расширилась: в Адыгею приехали школьницы не только юга России, а из 21 регионов страны и Республики Абхазия. Безусловно, нас радует, что интерес к проекту, популяризирующему олимпиадную математику, неуклонно растет, о нем знают и на Камчатке, и в Тюмени, и в ближнем зарубежье. Идея “Ассары” заключается в том, чтобы показать девочкам, что олимпиада, математика, наука могут быть социальным лифтом, а лучше сказать — лестницей. И это может быть путь к счастливой жизни — полноценной и гармоничной», — сказал он.
По словам ректора, «Ассара» позволяет девочкам увидеть перспективы своего дальнейшего профессионального развития не только в математике, но и в науке в целом, других сферах жизни. Об этом им расскажут женщины-математики, добившиеся успехов в карьерном и личностном росте. Среди спикеров олимпиадного движения — выпускница мехмата МГУ, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнерств ПАО «Сбербанк» Ольга Цуканова, профессор факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского госуниверситета Гаянэ Панина, профессор университета Дюздже (Турция) Ильхам Амирали.
Победительниц олимпиады определят в двух возрастных категориях — младшая лига (6−8 классы) и старшая лига (9−10 классы), оценивать решения будут ведущие представители олимпиадного движения. В состав жюри и задачного комитета вошли член жюри тренерского совета национальной команды России на Международной математической олимпиаде и Всероссийской олимпиады школьников по математике Павел Кожевников и абсолютный победитель Международной олимпиады по математике (IMO-2022), член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике Галия Шарафутдинова. Возглавит работу жюри главный тренер сборной России на Международной математической олимпиаде школьников, руководитель лаборатории технологий обучения математическим идеям АГУ Кирилл Сухов.
Программа олимпиады рассчитана на пять дней. Помимо двух туров олимпиады участниц ждут насыщенные образовательная и культурная программы — творческие мастер-классы, лекции, экскурсии. В частности, подготовлена встреча со специалистами в области декоративно-прикладного искусства, девочек познакомят с искусством золотого шитья. Заслуженный путешественник России, вице-президент Федерации спортивного туризма Адыгеи Алий Хатков расскажет участницам о самой южной точке республики — горной вершине Ассара, в честь которой и названа олимпиада.