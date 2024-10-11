Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Адыгее открылась Южно-Российская математическая олимпиада для девочек

Участницами стали 60 школьниц

МАЙКОП, 11 октября. /ТАСС/. Участницами Южно-Российской математической олимпиады для девочек «Ассара», которая открылась в пятницу в Адыгейском государственном университете (АГУ), стали 60 одаренных школьниц из 21 региона России и Абхазии. Олимпиада продлится до 15 октября, сообщил ТАСС председатель координационного совета олимпиады «Ассара», ректор АГУ, вице-президент Союза ректоров России Дауд Мамий.

В рамках проекта «Приоритет-2030» к 2030 году Адыгейский госуниверситет ставит задачу стать драйвером математического образования на юге России, генерирующим идеи и моделирующим практики для создания математической и цифровой экосистемы.

«В этом году география нашего олимпиадного движения расширилась: в Адыгею приехали школьницы не только юга России, а из 21 регионов страны и Республики Абхазия. Безусловно, нас радует, что интерес к проекту, популяризирующему олимпиадную математику, неуклонно растет, о нем знают и на Камчатке, и в Тюмени, и в ближнем зарубежье. Идея “Ассары” заключается в том, чтобы показать девочкам, что олимпиада, математика, наука могут быть социальным лифтом, а лучше сказать — лестницей. И это может быть путь к счастливой жизни — полноценной и гармоничной», — сказал он.

По словам ректора, «Ассара» позволяет девочкам увидеть перспективы своего дальнейшего профессионального развития не только в математике, но и в науке в целом, других сферах жизни. Об этом им расскажут женщины-математики, добившиеся успехов в карьерном и личностном росте. Среди спикеров олимпиадного движения — выпускница мехмата МГУ, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнерств ПАО «Сбербанк» Ольга Цуканова, профессор факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского госуниверситета Гаянэ Панина, профессор университета Дюздже (Турция) Ильхам Амирали.

Победительниц олимпиады определят в двух возрастных категориях — младшая лига (6−8 классы) и старшая лига (9−10 классы), оценивать решения будут ведущие представители олимпиадного движения. В состав жюри и задачного комитета вошли член жюри тренерского совета национальной команды России на Международной математической олимпиаде и Всероссийской олимпиады школьников по математике Павел Кожевников и абсолютный победитель Международной олимпиады по математике (IMO-2022), член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике Галия Шарафутдинова. Возглавит работу жюри главный тренер сборной России на Международной математической олимпиаде школьников, руководитель лаборатории технологий обучения математическим идеям АГУ Кирилл Сухов.

О программе

Программа олимпиады рассчитана на пять дней. Помимо двух туров олимпиады участниц ждут насыщенные образовательная и культурная программы — творческие мастер-классы, лекции, экскурсии. В частности, подготовлена встреча со специалистами в области декоративно-прикладного искусства, девочек познакомят с искусством золотого шитья. Заслуженный путешественник России, вице-президент Федерации спортивного туризма Адыгеи Алий Хатков расскажет участницам о самой южной точке республики — горной вершине Ассара, в честь которой и названа олимпиада.