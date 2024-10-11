В Адыгее открылась Южно-Российская математическая олимпиада для девочек

«В этом году география нашего олимпиадного движения расширилась: в Адыгею приехали школьницы не только юга России, а из 21 регионов страны и Республики Абхазия. Безусловно, нас радует, что интерес к проекту, популяризирующему олимпиадную математику, неуклонно растет, о нем знают и на Камчатке, и в Тюмени, и в ближнем зарубежье. Идея “Ассары” заключается в том, чтобы показать девочкам, что олимпиада, математика, наука могут быть социальным лифтом, а лучше сказать — лестницей. И это может быть путь к счастливой жизни — полноценной и гармоничной», — сказал он.