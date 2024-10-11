В Ростове-на-Дону открыли «Неделю без турникетов»

К проекту и этой осенью наблюдается высокий интерес. Для большего охвата образовательных учреждений компания будет проходить в течение всего месяца. В этот период ребята будут выезжать на производства, общаться с работодателями в онлайн, участвовать в конкурсах, получать новые знания и приятные поощрительные призы от ростовского отделения СоюзМаша.