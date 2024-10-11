В Ростове-на-Дону открыли «Неделю без турникетов»

В Ростове-на-Дону 3 октября прошло торжественное открытие Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В рамках мероприятия также состоялось награждение руководителей за личный вклад в развитие промышленности.
Главная идея проекта «Неделя без турникетов» состоит в том, чтобы познакомить студентов, школьников и их родителей с предприятиями Донского региона. С теми компаниями, где они впоследствии смогут работать.
Проект устраивается два раза в год. Этой весной в Ростовской области в экскурсиях на предприятия приняли участие почти 55 000 человек. Многие из них — в режиме онлайн.
— Для «Союза машиностроителей России» всероссийская акция «Неделя без турникетов» уже на протяжении 9 лет остается флагманской в деле развития профориентации школьников и учащейся молодежи. Ростовское региональное отделение СоюзМаш всегда удерживало лидерские позиции по этому направлению деятельности, — отметила депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского регионального отделения ООО «Союз Машиностроителей России», директор по персоналу ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева.
К проекту и этой осенью наблюдается высокий интерес. Для большего охвата образовательных учреждений компания будет проходить в течение всего месяца. В этот период ребята будут выезжать на производства, общаться с работодателями в онлайн, участвовать в конкурсах, получать новые знания и приятные поощрительные призы от ростовского отделения СоюзМаша.
В рамках торжественного открытия проекта прошло награждение. Руководители крупнейших предприятий получили благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской области, почетный знак «За труд на Благо Отечества» Союза машиностроителей России, медаль «За доблестный труд» I степени от «Союза машиностроителей России».