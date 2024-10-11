«Совместными усилиями мы делаем город еще лучше»: С начала года в Ростове реализовали 16 проектов по проекту «Сделаем вместе»

Ростов-на-Дону продолжает активно участвовать в реализации губернаторского проекта местных инициатив «Сделаем вместе». В его рамках инициативные проекты жителей донской столицы отбирают на конкурсной основе для финансовой поддержки при их реализации. И уже сегодня можно увидеть результаты этой работы, воплощенные в жизнь в 2024 году.
ВПЕРЕДИ — ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ.
— В этом году мы успешно реализовали 16 проектов: 11 — в образовании и пять — в отрасли культуры, — рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
Так, с участием жителей Ростова-на-Дону благоустроили территорию двух детских садов, школы, отремонтировали спортивную площадку в лицее № 11. Все эти шаги помогли сделать условия для детей безопаснее.
Также улучшаются условия, в которых наши дети получают образование, они становятся более комфортными. Так, были отремонтированы помещения в трех общеобразовательных школах, а еще в ряд школ закуплено современное оборудование — для актового зала, компьютерного класса и подросткового клуба.
БИБЛИОТЕКА С ОСОБОЙ АТМОСФЕРОЙ.
Надо сказать, что муниципальные библиотеки — активные участники конкуса на реализацию инициативных проектов. Так, в 2024 году в конкурсном отборе участвовали два проекта по текущему ремонту в библиотеках имени И. В. Мичурина и Н. А. Некрасова.
В отборе победила библиотека — имени И. В. Мичурина по улице Тарановского-Терлецкого, 26. В учреждении культуры, которое носит имя выдающегося ученого-селекционера Ивана Владимировича Мичурина, удалось создать современное досуговое пространство — читай-дворик «Мичуринский сад». Теперь время в библиотеке можно проводить с еще большим комфортом.
— В Читай-дворике появились беседки для чтения на открытом воздухе, здесь обустроили теплицу с цветником, также обновили тротуарную плитку, — поделился Алексей Логвиненко.
Напомним, преобразившаяся библиотека имени И. В. Мичурина была основана в 1961 году. Особенность пространства состоит в том, что оно расположено в частном доме с цветущим приусадебным участком, что, конечно, создает особую атмосферу. Читатели, кстати, с удовольствием помогают благоустраивать прилегающую к библиотеке территорию, регулярно участвуя в субботниках. То есть посетители могут здесь не просто отдохнуть и почитать книгу, но и при желании поухаживать за цветами и даже посадить на память дерево.
Читай-дворик открылся для читателей почти месяц назад, в дни празднования 275-летия Ростова-на-Дону, и посетители уже успели оценить уют и комфорт.
ЖДУТ АКТИВНЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ.
А два учреждения культуры обновили в рамках проекта «Сделаем вместе» музыкальные инструменты.
— Благодарю ростовчан за неравнодушие и инициативность, — сказал Алексей Валентинович. — Совместными усилиями мы делаем Ростов еще лучше!
И жители донской столицы не прекращают преображать свой город. Так, на конкурс «Сделаем вместе» для реализации проектов в 2025 году от Ростова поступило почти 30 заявок. А в следующем году администрация города продолжит собирать предложения ростовчан по поводу благоустройства местных социальных объектов уже на 2026 год.