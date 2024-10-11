«Совместными усилиями мы делаем город еще лучше»: С начала года в Ростове реализовали 16 проектов по проекту «Сделаем вместе»

Напомним, преобразившаяся библиотека имени И. В. Мичурина была основана в 1961 году. Особенность пространства состоит в том, что оно расположено в частном доме с цветущим приусадебным участком, что, конечно, создает особую атмосферу. Читатели, кстати, с удовольствием помогают благоустраивать прилегающую к библиотеке территорию, регулярно участвуя в субботниках. То есть посетители могут здесь не просто отдохнуть и почитать книгу, но и при желании поухаживать за цветами и даже посадить на память дерево.