Названы предпочитаемые россиянами альтернативы алкоголю

В зависимости от конкретных видов продукции и торговых сетей фиксируется рост продаж в размере от 22% до 60% за первые восемь месяцев текущего года. Спрос на заменители алкогольных напитков растет, в первую очередь, у молодых покупателей.
Только в магазинах торговой сети Х5 Group с января по август 2024 года покупатели приобрели безалкогольные напитки на общую сумму в 3,6 млрд рублей. Отметим, что уровень продаж заменителей алкоголя в прошлом году был ниже на 33%.
С начала 2024 года безалкогольного пива реализовали на 22% больше, чем за те же месяцы 2023 года. Уровень продаж безалкогольного сидра вырос в два раза. Было продано и на 64% больше, чем в прошлом году, безалкогольного вина.
Производителям и торговым сетям выгодно продавать напитки без содержания алкоголя, поскольку для них не предусмотрены акцизные сборы. Сказывается и растущая популярность здорового образа жизни у российской молодежи. На заменители алкоголя начинают переходить представители старших и средних возрастных групп, которые уже столкнулись с определенными проблемами со здоровьем и не хотят больше употреблять алкогольные напитки.