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В «Автодоре» опровергли повышение платы за проезд по М-4 в Ростовской области

Плату за проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области поднимать не планируют
Источник: Комсомольская правда

Плату за проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области менять не планируют. Об этом 11 октября журналисту «КП — Ростов-на-Дон» рассказали в пресс-службе государственной компании «Автодор».

— Дополнительных решений об изменении тарифов на проезд по М-4 «Дон», в том числе в Ростовской области, не принималось, — подчеркнули в госкомпании «Автодор».

Последняя индексация тарифов проводилась в апреле 2024 года. Обновление платы в июне этого же года были связаны с вводом новых участков пути и не касались уже действующей проезжей части.

Напомним, общая протяженность трассы М-4 «Дон» составляет 1500 км, она проходит от Москвы до Новороссийска.