Дора выпустила песню «Лучше тебя» и клип на нее

Российская певица Дора представила трек «Лучше тебя». Песня войдет в ее грядущий альбом Lovesongs. Артистка также поделилась музыкальным видео, режиссером которого выступил MIPUNGA.
Новый сингл Доры посвящен теме соперничества между бывшими возлюбленными. «Встретились глаза, ты отводишь взгляд, ведь боишься признавать, тот, с кем я сейчас, всем лучше тебя», — поет певица.
Клип, в котором можно увидеть постоянные ссоры и разборки, только раскрывает смысл песни.
Новый лонгплей Доры должен увидеть свет уже на следующей неделе, 18 октября. В него войдут 18 треков, среди которых фиты с Мэйби Бэйби, луни ана, АКУЛИЧ и lowlife.
Ранее в поддержку грядущего релиза певица выпустила трек «Зависима», на который также представила клип.