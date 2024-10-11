«Город зародился в 990-е годы». Белорусские археологи доказали, что возраст Минска старше не менее чем на 70 лет

В летописи речь шла о 1067 годе. Но было очевидно, что город был основан раньше. Но на сколько лет и где? В 2022 году премьер Роман Головченко поручил историкам разобраться. В течение 2023−2024 годов исследования на Менке продолжались, преподнося все больше и больше открытий.