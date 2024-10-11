«Город зародился в 990-е годы». Белорусские археологи доказали, что возраст Минска старше не менее чем на 70 лет

Белорусские археологи доказали, что древний Минск на реке Менке зародился в конце X века, примерно в 990-е, пишет БелТА.
Об археологических исследованиях, которые заставляют по-другому посмотреть на зарождение Минска, ученые рассказали во время посещения древнего городища премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
Завотделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович руководит раскопками на Менке. Это место находится примерно в 15 км западнее от МКАД.
Напомним, что 3 марта 2024 года исполнилось 957 лет со дня первого письменного упоминания города Минска. Произошло это в летописи «Повесть временных лет». Там было написано, что трое Ярославичей — Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на полоцкого князя Всеслава в сильный мороз. Взяв Менск и перебив всех мужей, а жен и детей захватив в плен, они пошли к Немиге. В сече на мартовском снегу братья одолели Всеслава.
В летописи речь шла о 1067 годе. Но было очевидно, что город был основан раньше. Но на сколько лет и где? В 2022 году премьер Роман Головченко поручил историкам разобраться. В течение 2023−2024 годов исследования на Менке продолжались, преподнося все больше и больше открытий.
Были найдены уникальные деревянные конструкции и артефакты, которые позволили сделать новые выводы об истории белорусской столицы.
Белорусские археологи уверены, что древний Минск зародился на Менке и потом был перенесен на место слияния Свислочи и Немиги. Место в центре современного города, известное под названием Минское замчище.
Андрей Войтехович рассказал, что на Менке были проведены исследования внутривальных конструкций, изучены их особенности.
— И мы можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что это типичные древо-земляные укрепления для древнерусского города, которые были возведены в самом конце X — начале XI века. То есть город зародился в 990-е годы, — сказал Войтехович.
А значит, Минск примерно на 70 лет старше.
Ученые выяснили, что укрепления, возведенные на Менке, по размерам не уступали тем, которые были обнаружены в Минске на Свислочи. Но только созданы они были по разным технологиям, ведь их разделяет значительный временной промежуток.
— На Менке город появился раньше. Здесь классическая городская структура — это детинец, окольный город и городские посады, — подчеркивает Войтехович.
Ранее мы рассказывали о выводах археологов. Так, на Минском замчище материалы, которые могут датироваться XI веком, настолько единичны, что не создают картины города, хотя бы с середины XI века.
А вот в районе Менки всегда находятся материалы, которые датируются X-XI веками, и которые представлены очень массово. Считается, что Минск получил название от реки Менка. Затем он стал Менеском, потом Менском и, наконец, в 1930-х получил современное название — Минск.
Что же обнаружили ученые на городище у Менки?
Нашли множество предметов городского быта. Как говорят археологи, это прекрасный городской материал.
«Среди важнейших артефактов, выявленных за все время изучения комплекса — предметы вооружения и снаряжения всадника и коня (наконечник ножен меча, фрагменты наконечников копий, наконечники стрел различных типов, орнаментированный кистень, кольчужные кольца, удила, стремена, шпоры), значительное количество элементов наборных поясов», — писали археологи в отчете.
Ученые также обнаружили фрагменты амфор, в том числе с редким орнаментом и фрагменты посуды с княжескими знаками и их стилизацией.
Доказано что в этом городище жила дружина, что подтверждают редкие элитарные вещи, дорогое оружие. Остались и следы пожаров, которые возникали из-за войн.
Войтехович говорит, что «это крупный город, расцвет которого пришелся на XI век».
— В конце XI века он постепенно пришел в упадок, и к середине XII века жизнь здесь полностью прекратилась. Мы можем это связывать с возникновением нового города на Свислочи, так как центр был перенесен туда.
Раскопки в городище будут продолжаться и в 2025 году. Многое еще предстоит выяснить. Ученый рассказал, что есть такая гипотеза: у южного входа в городище была деревянная церковь, вокруг которой совершались погребения в XI-XII веке.
В предположительном месте нахождения храма в 2025 году пройдут раскопки.
— Если археологи подтвердят этот факт, он станет последней точкой в научном обосновании того, что это был крупный город, — цитирует БелТА Романа Головченко.
Важно, что исследования археологов и уникальные находки станут достоянием общества — здесь планируется создать музей.
— Радует, что раскопки на Менке подтвердили первоначальные выкладки о том, что этот археологический комплекс уникален для восточноевропейского региона, — сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что «комплекс абсолютно заслуженно должен быть музеефицирован и стать одним из тех мест, которые привлекают туристические потоки, в том числе зарубежных гостей».
Решено, что уже сейчас специалисты приступят к подготовке архитектурно-художественных решений.
Конкретные сроки пока не названы.
— Но в моем понимании их надо сжимать, чтобы к моменту завершения строительства нашего мегапроекта — нового здания Национального исторического музея — и этот объект тоже был в завершенном виде. Это мое видение, — цитирует БелТА Романа Головченко.
Ранее мы писали, как Минск получил звание «Город-герой» 50 лет назад — 26 июня 1974-го: «О сражающемся Минске рассказали так, что звание не могли не дать».