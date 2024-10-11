При этом областное управление ФСБ в апреле 2023-го сообщило, что подозреваемых задержали «в результате спецоперации в Нижнем Тагиле». ФСБ опубликовала видео их задержания, на котором видно, как силовики скручивают мужчину на выходе из подъезда, а потом заходят с ним в квартиру. Далее на записи он уже вместе с женщиной в квартире разговаривает с оперативниками, после чего обоих увозят.