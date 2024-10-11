Отопление дали во все больницы Нижнего Новгорода

Отопление дали в 100% учреждений здравоохранения Нижнего Новгорода. Об этом сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры.
На сегодняшний день тепло дали и во многие квартиры, сейчас отапливают 7 787 многоквартирных домов.
Немногим ранее тепло появилась в детских садах, школах, техникумах и университетах. А сам отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 1 октября. И всё же сейчас есть и те нижегородцы, в квартирах которых по-прежнему холодные трубы. Дело в том, что отладка процесса занимает до двух недель. Во всех районах работают горячие линии по вопросам отопления — телефоны можно посмотреть на сайте мэрии.
Синоптики также спрогнозировали время появления первого снега. Предположительно первый снег ожидается в Нижнем Новгороде в период с 20 по 25 октября.