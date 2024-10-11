Мэр Воронежа Сергей Петрин анонсировал осеннее озеленение города

В ближайшее время в столице Черноземья начнется осеннее озеленение, об этом сообщил глава города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.
Как отметил мэр, осень, наравне с ранней весной, является наиболее подходящим временем года для высадки. В этот период растения, находясь в состоянии биологического покоя, легче переносят изменения, лучше подготавливаются к температурным изменениям и предстоящей зиме.
Управление экологии детальное обследовало свыше 50 магистральных улиц и 70 разных территорий общего пользования в областном центре. Определены первоочередные работы по озеленению — с учетом удаления сухостоя и корчевки пней.
В планах — высадка более 500 деревьев и 700 кустарников во всех районах города, в том числе и на небольших территориях: в скверах «Электросигнальный», «Лесная Сказка», на бульваре Чапаева, улицах Беговой, Пирогова, Шендрикова, Ростовской, Театральной, Революции 1905 года и других.
Озеленение ожидает и магистральные улицы — Московский и Ленинский проспекты, проспект Революции, Плехановскую.
«Особое внимание уделим тем местам, где ранее уже проводилось вынужденное удаление деревьев — аварийных
Напомним, осенью в городе ежегодно проходят субботники, которые уже успели стать доброй традицией, объединяющей воронежцев. В октябре запланированы три субботника — 12, 19 и 26 октября, а также несколько средников.
Первый осенний районный субботник прошел в Воронеже 5 октября. В нем приняли участие сотрудники управы и комбината благоустройства, управляющие организации и предприятия района, жители города.