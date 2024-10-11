Мэр Воронежа Сергей Петрин анонсировал осеннее озеленение города

В планах — высадка более 500 деревьев и 700 кустарников во всех районах города, в том числе и на небольших территориях: в скверах «Электросигнальный», «Лесная Сказка», на бульваре Чапаева, улицах Беговой, Пирогова, Шендрикова, Ростовской, Театральной, Революции 1905 года и других.