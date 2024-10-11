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Главные новости недели с 7 по 11 октября 2024 года

Итоги недели с 7 по 11 октября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 7 по 11 октября 2024 года.

Путин заявил о необратимости формирования нового миропорядка

На форуме в Ашхабаде Владимир Путин заявил о начале новой эпохи «глобальных коренных изменений», подчеркнув необратимость формирования нового миропорядка и открытость России к изменениям.

Антонова освободили от обязанностей посла России в США

Источник: Reuters

Президент Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Антонов занимал пост с 2017 года, ранее был заместителем министра обороны и иностранных дел. Как подчеркнул Дмитрий Песков, новый посол в США будет назначен своевременно.

В Кремле дали оценку движению квадроберов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это движение «полной ерундой». Ранее движение квадроберов стало предметом дискуссии как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.

Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды

Источник: AP 2023

Ураган «Милтон» затронул западное и восточное побережья Флориды, унеся жизни не менее 15 человек, в основном в округе Сент-Люси. Обрушившийся на США ураган может оказать косвенное влияние на погоду в России.

Россияне назвали зарплату, необходимую для счастья

В среднем для счастья гражданам нужно 250 тыс. рублей ежемесячно. По мнению россиян, бедным можно считать человека, зарабатывающего меньше 43 тыс. рублей в месяц, а богатым — получающего более 860 тысяч.

Посреди пустыни Сахара прошел сильный дождь

Источник: AP 2023

На юге Марокко, где начинается пустыня Сахара, прошел проливной дождь — впервые за 50 лет. Осадки в пустыне не новость, но этот ливень стал исключением: осталось множество озер воды.