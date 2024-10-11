Главные новости недели с 7 по 11 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 7 по 11 октября 2024 года.
Путин заявил о необратимости формирования нового миропорядка
На форуме в Ашхабаде Владимир Путин заявил о начале новой эпохи «глобальных коренных изменений», подчеркнув необратимость формирования нового миропорядка и открытость России к изменениям.
Антонова освободили от обязанностей посла России в США
Президент Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Антонов занимал пост с 2017 года, ранее был заместителем министра обороны и иностранных дел. Как подчеркнул Дмитрий Песков, новый посол в США будет назначен своевременно.
В Кремле дали оценку движению квадроберов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это движение «полной ерундой». Ранее движение квадроберов стало предметом дискуссии как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.
Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды
Ураган «Милтон» затронул западное и восточное побережья Флориды, унеся жизни не менее 15 человек, в основном в округе Сент-Люси. Обрушившийся на США ураган может оказать косвенное влияние на погоду в России.
Россияне назвали зарплату, необходимую для счастья
В среднем для счастья гражданам нужно 250 тыс. рублей ежемесячно. По мнению россиян, бедным можно считать человека, зарабатывающего меньше 43 тыс. рублей в месяц, а богатым — получающего более 860 тысяч.
Посреди пустыни Сахара прошел сильный дождь
На юге Марокко, где начинается пустыня Сахара, прошел проливной дождь — впервые за 50 лет. Осадки в пустыне не новость, но этот ливень стал исключением: осталось множество озер воды.