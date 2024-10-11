Где для белорусских спасателей разрабатывают технику и снаряжение

Корреспондент БЕЛТА пообщался с начальником института Сергеем Шумаем и узнал о новых разработках, а также о производстве белорусской пожарной техники и экипировки.



— Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась история Научно-исследовательского института?



— История института берет свое начало 29 сентября 1956 года с образования в Минске пожарно-испытательной станции. Она занималась исследованием пожаров, изучением их причин и полным расследованием возгораний. На сегодняшний день институт является главным научно-исследовательским учреждением в области обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Беларуси.



— Чем теперь занимается институт?



— Если раньше мы занимались только изучением причин пожаров, то в настоящее время перед институтом стоит широкий спектр актуальных вопросов. В частности — вопрос безопасности строительства. На базе института созданы различные лаборатории по проверке качества строительных материалов и их соответствия действующим нормам. И сегодня абсолютно все стройматериалы, применяемые в строительстве в нашей стране, начиная от входных дверей и заканчивая плитами перекрытия, проходят испытания по безопасности их использования на испытательных установках лабораторий нашего института.



Кроме того мы изучаем вопросы обеспечения пожарной безопасности. Проводится серьезная работа с использованием научных подходов и изучением международного опыта, которые в дальнейшем используются при разработке новых либо внесении изменений в действующие акты законодательства, содержащие требования по обеспечению пожарной безопасности.



Для успешной ликвидации чрезвычайных ситуаций мы разрабатываем современную технику. При этом и спасатель, который рискует своей жизнью, должен быть надежно защищен. А значит — надо совершенствовать его экипировку.



Также у нас работает отдел статистики и анализа. Очень важно понимать тенденции и выявлять на ранней стадии основные факторы, влияющие на возникновение чрезвычайных ситуаций, понимать какие основные аспекты влияют на увеличение и снижение пожаров, а также гибели людей на них. На основании этих данных вырабатываются стратегическое планирование и реализация актуальных мероприятий в вопросах безопасности граждан.



Помимо практической составляющей, институт активно занимается профилактикой через обучение населения. Разрабатываются новые способы и методы профилактики с учетом различных возрастных групп и слоев населения.



— Вы уже вскользь затронули этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, про разработанную институтом пожарную технику.



— Действительно, на сегодняшний день сильное развитие получила пожарная аварийно-спасательная техника. Если раньше, например, автомобили могли привозить на пожар 2,5 т воды, то сейчас этот объем увеличен до 12 т. Объем огнетушащих веществ увеличен в разы, что позволяет тушить пожар «с колес», без установки автомобиля на водоисточник. Кроме того, мы еще добились и экономии расходных материалов, в частности — топлива: если раньше необходимо было четыре машины с 2,5 т воды, то сейчас достаточно одной.



Также мы уже давно разработали отечественную лестницу с высотой подъема 30 м. Это практически девятый этаж. У нас также была идея разработки лестниц высотой подъема 52 м, которая нашла свое практическое воплощение.



— Где производится разработанная институтом техника?



— Сегодня все производится в Беларуси — начиная с шасси и заканчивая надстройкой. Работают два завода, которые производят пожарную технику. Благодаря этому нашей Родине не приходится тратить валюту на закупку техники. При этом качество тоже высочайшее. На сегодняшний день мы достигли того, что на основные комплектующие нашей пожарной техники дается 15 лет гарантии.



— Вы начали говорить про экипировку спасателей. Расскажите, пожалуйста, подробнее про это направление работы института.



— Экипировка разрабатывается в соответствии с требованиями, обоснованными с научной точки зрения. На сегодняшний день в экипировке спасателя используется абсолютно все, что разработано нашим институтом: сапоги, боевая одежда, каска, подшлемник. Мы разработали защитную обувь пожарного, на которую производитель дает год гарантии. При этом наша обувь может эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 50 до более плюс 50 градусов.



Хочется отдельно отметить водонепроницаемость сапог. По статистике 90% пожаров подразделения МЧС ликвидируют до часа. Поэтому мы поставили себе такую планку, чтобы и обувь тоже должна быть водонепроницаема в течение часа. Также сапоги защищены от механических, тепловых, химических и других видов воздействия.



При этом мы дальше совершенствовали обувь. Изначально подошва состояла из чистейшего полиуретана. Мы предложили предприятию освоить технологию вспенивания данного материала. Они ее освоили, и мы получили тройной эффект: обувь стала легче, дешевле, потому что часть сырья стала заменять воздух, и она стала эстетичнее. При этом уровень безопасности не изменился.



Также мы сделали акцент на удобство работы в экипировке. Согласно стандарту, вся экипировка спасателя должна весить не более 33 кг. Но мы этот показатель уменьшили на 25%, то есть на 8 кг. Это достаточно серьезное снятие нагрузки для спасателя.



Кроме того мы разработали боевую одежду для тушения лесных пожаров. Это новый стандарт, который был создан, потому что температура данного вида возгорания и частного сектора, где их тушат, намного меньше. Поэтому нет смысла закладывать те запасы прочности, которые предусмотрены для основной экипировки. Таким образом мы добиваемся экономии ресурсов.



Помимо этого мы разработали специальную боевую одежду для работы в арктических условиях. Нам такие условия не знакомы, но мы их изучили, изготовили одежду и передали нашим российским коллегам. Они безжалостно в течение года эксплуатировали наши образцы и остались ими очень довольны.



Достижения института по достоинству оценены и мы получили ряд наград за нашу работу. Мы лауреаты премии правительства в области качества. В этом году мы подали заявку на подтверждение. Также уже в этом году стали обладателями премии «Компетентность» как лучшая испытательная лаборатория в области пожарной безопасности, а работники стали лучшими техническими экспертами по аккредитации и специалистами по сертификации соответственно.



— Чему отдается приоритет в разработках НИИ?



— Спасатель должен быть надежно защищен, выглядеть эстетично и быть заметным. Помимо всего этого экипировка должна быть с высокими запасами прочности. Также важна цена — наша продукция должна соответствовать всем требованиям, но при этом экономить ресурсы.



В этой связи хочется отметить, что модель развития МЧС Беларуси в своем роде уникальна и отличается от наших соседей. В некоторых странах есть пожарные и спасатели отдельно. Одни занимаются тушением пожара, а вторые — проведением аварийно-спасательных работ. Сотрудники МЧС Беларуси — универсальны, выполняют оба вида работ. И машины наши не просто пожарные, они пожарные аварийно-спасательные. То есть техника, выезжая по вызову, может тушить пожары, ликвидировать последствия ДТП и выполнять весь спектр работ, которые могут пригодиться при борьбе с чрезвычайным происшествием.



— А где проходят испытания новых разработок института?



— При поддержке государства созданы самые современные лаборатории, аналогов которым на постсоветском пространстве нет. Они компактные и эффективные.



Например, у нас функционирует центр испытаний под Борисовом. Там мы проводим испытания не только для нужд пожарных, но и для всех сфер: строительства, легкой промышленности. Поэтому даже когда случилась пандемия COVID-19, у нас проходили испытания защитных масок. И мы сами делали установки и проводили испытания материалов на первом этапе, когда это было архиважно.



Мы расширяем нашу лабораторию, чтобы проводить больший спектр испытаний. Потому что меняется жизнь, а вместе с ней — и чрезвычайные ситуации.



— Расскажите, пожалуйста, про международное взаимодействие института.



— Мы постоянно взаимодействуем с нашими коллегами из России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и другими. Мы всегда общаемся, обмениваемся опытом. Они во многом берут с нас пример, восхищены нашими разработками. И это не только касается боевой одежды. Например, мы участвуем в разработке международных и межгосударственных стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Евразийского экономического союза.



Интересно, что те система, методика и испытательная база, которые созданы на базе института, позволяют нам по желанию иностранного заказчика изготовить что-либо по его национальным стандартам, отличающимся от наших. Мы без всяких проблем изучаем иностранный стандарт и испытываем по нему разработки.



— Как институт подбирает для себя работников?



— Как и во всей системе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, в нашем институте неизменным с момента основания остался боевой дух, самоотверженность, преданность делу тех людей, которые связывают свою жизнь со спасением людей, обеспечивая мир и спокойствие в нашей стране. Я хочу сказать, что в МЧС случайных людей вообще нет. Те люди, которые начинают вникать, что такое спасательное ведомство, они понимают, что это многостороннее явление. Это не только тушение пожара, но и работа с людьми, различного рода инновационные разработки пожаротушения, пожарной техники. Каждый может найти себя, если он любит Родину и эту профессию.



И мы выстраиваем такую модель при подборе кадров, что грамотным, талантливым выпускникам ведущих вузов страны мы предлагаем на выпускном курсе прийти к нам на службу на полставки на гражданскую должность. Мы смотрим: подходим мы друг другу или нет. Человек подойдет нам, если он в первую очередь обладает высокими профессиональными качествами и компетенцией, а самое главное — стремлением развивать научную составляющую в деле обеспечения национальной безопасности нашего государства.



БЕЛТА.