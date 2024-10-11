В дополнение к этому, специалисты обнаружили в черепах львов из Цаво обрывки ДНК антилоп-гну, которые обычно не встречаются в этом регионе Танзании, и при этом им удалось найти лишь один волос африканского буйвола, который является основной добычей для львов в Восточной Африке. И то, и другое говорит в пользу того, что львы из Цаво действительно могли страдать от голода и были вынуждены искать новые источники пропитания и среды обитания.