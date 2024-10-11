МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Генетики всесторонне изучили останки знаменитых африканских «львов-людоедов» из Цаво и обнаружили в их черепах фрагменты человеческих волос и обрывки человеческой ДНК, которые однозначно подтверждают факт нападений этих животных на людей. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Сurrent Biology.
«Данное открытие стало возможным благодаря созданию новых методик, которые позволили нам извлечь ДНК из одиночных волос жертв, застрявших в зубах хищников, чьи черепа хранились в музее. Проведенный нами анализ показал, что львы из Цаво охотились на жирафов, антилоп, сернобыков, водяных козлов, гну, зебр и людей», — пояснила научный сотрудник Университета штата Иллинойс Алида де Фламинг, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Исследователи под руководством профессора Университета Рузвельта Джулиана Петерханса несколько десятилетий изучают историю знаменитых «людоедов из Цаво» — пары танзанийских львов, которые в 1898 году предположительно убили три десятка рабочих-железнодорожников. Экспертов давно интересует, что побудило этих хищников, обычно избегающих контактов с людьми, длительное время использовать их в качестве источника пропитания.
Некоторые исследователи считают, что львы перешли на такую диету из-за травм, мешавших им охотиться, или эпидемии чумы, которая вызвала массовую гибель буйволов и прочих крупных травоядных животных, живших у берегов реки Цаво. Исследователи сделали первый шаг к проверке этих гипотез, обратив внимание на то, что в поврежденных зубах львов, чьи черепа были переданы в Филдовский музей британским полковником Джоном Паттерсоном, присутствовали волосы и шерсть их жертв.
Генетики извлекли из семи образцов подобных волос и шерсти обрывки молекул ДНК, что позволило реконструировать митохондриальные геномы последних жертв львов из Цаво. Последующий анализ подтвердил, что львы напали и съели как минимум одного человека, который относился к гаплогруппе K2a, чьи носители присутствуют как в Восточной Африке, так и на Ближнем Востоке и в Южной Азии, откуда происходили рабочие-железнодорожники.
В дополнение к этому, специалисты обнаружили в черепах львов из Цаво обрывки ДНК антилоп-гну, которые обычно не встречаются в этом регионе Танзании, и при этом им удалось найти лишь один волос африканского буйвола, который является основной добычей для львов в Восточной Африке. И то, и другое говорит в пользу того, что львы из Цаво действительно могли страдать от голода и были вынуждены искать новые источники пропитания и среды обитания.
«Митохондриальная ДНК из шерсти жирафов, обнаруженной в зубах этих львов, очень близка по своей структуре к южнокенийским популяциям этих животных. Вкупе с обнаружением обрывков ДНК антилоп-гну, это говорит о том, что львы из Цаво мигрировали в поисках пищи или по другим причинам на значительно большие расстояния, чем раньше считалось возможным», — подытожила Де Фламинг.