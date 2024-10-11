Иван-чай: что это за растение, его свойства, польза и вред для организма человека

Иван-чай можно пить утром, так как он не содержит кофеина и не оказывает возбуждающего действия, как черный чай или кофе. Это значит, что он может стать отличной альтернативой для людей, которые хотят начать день с мягкого и полезного напитка, обеспечивая организм необходимыми витаминами и минералами.