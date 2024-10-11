Dream Theater выпустят новый альбом Parasomnia в феврале 2025 года

Прогрессив-метал-группа Dream Theater объявила о выходе 16-го студийного альбома, получившего название Parasomnia. В преддверии релиза коллектив выпустил почти десятиминутный сингл Night Terror.
Parasomnia станет первым альбомом коллектива после возвращения в группу барабанщика Майка Портного. Последний лонгплей с его участием, Black Clouds & Silver Linings, вышел в 2009 году.
Dream Theater рассказали, что для них значит грядущий релиз. Об этом пишет NME.
Этот альбом знаменует собой начало новой главы для нас как коллег по группе и как братьев. Этот альбом отражает не только наш рост как музыкантов, но и путь, который мы проделали вместе за последние четыре десятилетия.
Dream Theater.
музыкальная группа.
Грядущий лонгплей будет состоять из восьми треков. Его выход намечен на 7 февраля 2025 года.
Ранее сольный альбом под названием Permission To Fly выпустил клавишник Dream Theater Джордан Рудесс.