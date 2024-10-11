В Ташкенте открылась первая гастрономическая улица на Тараса Шевченко

В Ташкенте, после нескольких переносов, наконец то открылась первая гастрономическая улица, расположенная на одном из участков улицы Тараса Шевченко. Проект удалось запустить только с четвёртой попытки, правда, и в этот раз с оговоркой — завершена реализация только первого этапа, и теперь стартует второй, о сроках окончания которого пока ничего не известно.