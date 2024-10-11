В Ташкенте открылась первая гастрономическая улица на Тараса Шевченко

Первый этап включал создание зелёных зон и фотозон вдоль улицы, установку 39 малых и 17 больших уличных фонарей, а также строительство автобусной остановки. Улица была оборудована системой видеонаблюдения с 39 камерами, в том числе системой распознавания лиц. Кроме того, для удобства посетителей установлены 20 скамеек и урн для мусора, а также системы для распространения бесплатного Wi-Fi.
Для комфортного передвижения пешеходов была построена дорожка площадью около 3000 квадратных метров, а основная часть проезжей части вымощена натуральным гранитом.
Второй этап проекта обещает ещё больше улучшений: планируется расширение зелёных зон, создание ландшафтных дизайнов, строительство террас и установка современных скамеек. Однако точные сроки завершения этих работ пока не оглашаются.
Гастрономическая улица станет местом круглосуточного притяжения для любителей уличной еды и гостей столицы. Для безопасности и удобства пешеходов улица будет закрыта для автомобилей с 20:00 до 06:00, превращаясь в пешеходную зону.
Несмотря на сложности и задержки в реализации, этот проект призван стать одним из культурных центров Ташкента, объединяя в себе не только гастрономические удовольствия, но и приятные прогулки по благоустроенной улице.