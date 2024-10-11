Тайник с оружием в кабине лифта нашли в многоэтажке Минска

Тайник с оружием нашли в кабине лифта в одной из многоэтажек Минска. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Тайник обнаружил 46-летний работник лифтовой службы во время ремонтных работ в многоэтажке по улице Рокоссовского. Мужчина с напарником проводил демонтаж воздуховода старой системы пожаротушения на техническом этаже, когда и сделали свою находку. В тайнике находилась коробка, а в ней лежали кобура, глушитель и боеприпасы. Судя по состоянию, все эти предметы пролежали в укромном месте много лет: кобура уже истлела.
О найденном оружии электромонтер сразу же сообщил в Ленинское РУВД. По указанному адресу сразу же отправилась следственно-оперативная группа.
— Находка была изъята и направлена на комплексную экспертизу с целью идентификации личности человека, оставившего данные предметы, — сообщили в ГУВД Мингорисплкома.
В ведомстве также напомнили, что за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов белорусы освобождаются как от уголовной, так и от административной ответственности. Сообщить о незаконно хранящемся оружии и боеприпасах можно в ОВД по месту жительства или по телефону 102.
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