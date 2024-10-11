Тайник с оружием в кабине лифта нашли в многоэтажке Минска

Тайник обнаружил 46-летний работник лифтовой службы во время ремонтных работ в многоэтажке по улице Рокоссовского. Мужчина с напарником проводил демонтаж воздуховода старой системы пожаротушения на техническом этаже, когда и сделали свою находку. В тайнике находилась коробка, а в ней лежали кобура, глушитель и боеприпасы. Судя по состоянию, все эти предметы пролежали в укромном месте много лет: кобура уже истлела.