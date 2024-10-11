Красников: Нобелевская премия в последние годы подверглась политизации

«Нобелевская премия, отдельно я должен отметить, что она стала, как и все другие, в последнее время подверглась определенной политике. Очень она заполитизирована, там политики очень много. И об этом даже говорит то, что когда иногда уезжают наши ученые, если они выехали, уже в другом месте — тогда получают», — сказал президент РАН на площадке XVI Российской конференции по физике полупроводников.