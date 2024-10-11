Красников: Нобелевская премия в последние годы подверглась политизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия как институция за последние годы в достаточной мере подверглась политизации, считает президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналистов относительно того, в каких областях российские ученые могут претендовать на получение Нобелевской премии.
«Нобелевская премия, отдельно я должен отметить, что она стала, как и все другие, в последнее время подверглась определенной политике. Очень она заполитизирована, там политики очень много. И об этом даже говорит то, что когда иногда уезжают наши ученые, если они выехали, уже в другом месте — тогда получают», — сказал президент РАН на площадке XVI Российской конференции по физике полупроводников.
В качестве примера он привел тот факт, что Нобелевская премия за обнаружение и измерение гравитационных волн в 2017 году была присуждена американским физикам, в то время как ранее эти открытия были сделаны академиком Владиславом Пустовойтом в начале 1960-х годов. Также Геннадий Красников выразил сожаление, что Нобелевская премия присваивается только ныне живущим ученым, так как многие выдающиеся российские исследователи, чьи работы получают новое значение по мере развития технологий, постепенно умирают.
Президент РАН отметил, что российские ученые могут претендовать на Нобелевскую премию по многим направлениям. В частности, на высоком мировом уровне в России находятся исследования по квантовым технологиям для вычислительных мощностей, много передовых работ в области химии, биологии, нанотехнологий и математики.
«Наша наука на сегодняшний день и по исследованиям, и по результатам находится на очень серьезном уровне», — добавил Красников.