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В Ростовской области оштрафовали директора школы за нарушение прав инвалидов

Под Таганрогом в школе нарушались права инвалидов
Источник: Комсомольская правда

Под Таганрогом оштрафовали директора школы за нарушение прав инвалидов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел в Вареновской средней школе Неклиновского района.

Согласно опубликованной информации,

в Вареновской средней школе не было специальной информационной тактильной мнемосхемы для учеников с ограниченными возможностями. Это затрудняло их перемещение по школе. Прокуратура провела необходимую проверку.

Директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф. Сейчас все недочеты исправлены, необходимые схемы установлены в здании школе.