В Ростовской области оштрафовали директора школы за нарушение прав инвалидов

Под Таганрогом оштрафовали директора школы за нарушение прав инвалидов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел в Вареновской средней школе Неклиновского района.
Согласно опубликованной информации,
в Вареновской средней школе не было специальной информационной тактильной мнемосхемы для учеников с ограниченными возможностями. Это затрудняло их перемещение по школе. Прокуратура провела необходимую проверку.
Директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф. Сейчас все недочеты исправлены, необходимые схемы установлены в здании школе.