Глава Забайкалья Осипов извинился перед подчиненной за инцидент с носом и пальцем

Изначально Осипов отказался комментировать распространившиеся в сети кадры, а в приемной губернатора попросили обратиться к ним в рабочее время или отправить официальный запрос. Однако уже 11 октября заместитель председателя правительства Забайкальского края Вячеслав Кулаков объяснил «Газете.Ru», что на видео Осипов чесал нос из-за мошки. По его словам, губернатор не смог вспомнить этот инцидент, однако ему показали запись. После этого Осипов заявил, что в тот день были «сильный пожар, дымище, мошки много».