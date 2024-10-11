Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мальчик выпал с десятого этажа в Минске, открыв окно помахать маме

10-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Минске
Источник: Комсомольская правда

С десятого этажа многоэтажки в Минске выпал 10-летний мальчик, спасти его не удалось, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милиции рассказали, что мальчик был в квартире, которая находится на 10 этаже, и ждал с работы маму.

«Увидев, что женщина подходит к дому, мальчик открыл в своей комнате окно, чтобы помахать ей, однако не удержался и упал вниз», — сообщили в ГУВД.

На скорой ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Сообщается, что мальчик воспитывался в благополучной семье, которая «характеризуется только с положительной стороны».

— Ребенок был открытый, оптимистичный, активно участвовал в жизни школы, посещал занятия по гребле, — рассказал начальник ИДН Фрунзенского РУВД г. Минска Андрей Менц.

Ранее мы писали, что водители такси отняли у курьера мошенников 60 тысяч долларов: «Таксист понял, что ситуация сомнительная».

Также мы рассказали, что ставший съемочной площадкой фильма ужасов дворец продается в Щучинском районе.