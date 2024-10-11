Мальчик выпал с десятого этажа в Минске, открыв окно помахать маме

С десятого этажа многоэтажки в Минске выпал 10-летний мальчик, спасти его не удалось, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милиции рассказали, что мальчик был в квартире, которая находится на 10 этаже, и ждал с работы маму.
«Увидев, что женщина подходит к дому, мальчик открыл в своей комнате окно, чтобы помахать ей, однако не удержался и упал вниз», — сообщили в ГУВД.
На скорой ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Сообщается, что мальчик воспитывался в благополучной семье, которая «характеризуется только с положительной стороны».
— Ребенок был открытый, оптимистичный, активно участвовал в жизни школы, посещал занятия по гребле, — рассказал начальник ИДН Фрунзенского РУВД г. Минска Андрей Менц.
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