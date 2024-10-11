ГАИ Башкирии обратилась к водителям с важным сообщением

В Госавтоинспекции Башкирии обратились к водителям республики с просьбой быть внимательными на дорогах из-за резкого изменения погоды. Так, синоптики прогнозируют густые туманы, гололед и снег.
— В условиях дождя или тумана, водителям при управлении транспортным средством необходимо воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности, — напомнил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Он также обратился к пешеходам с просьбой быть внимательнее и не отвлекаться при переходе дороги.
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