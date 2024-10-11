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Ростов-на-Дону сковали семибалльные пробки

Вечером 11 октября Ростов сковали семибалльные пробки
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону образовались семибалльные пробки. Об этом сообщили ростовчане пятничным вечером 11 октября.

По данным электронных карт, серьезные заторы образовались в районе ЦГБ. Автомобили буквально не двигаются с места. Стоит проспект Соколова, Лермонтовская улица, Ворошиловский и Буденновский проспекты. Пробки образовались и на улице 14-я Линия. Также автомобили с трудом двигаются и по проспекту Шолохова. Затруднено движение и в районе главного автовокзала.

Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в заторы.