Ростов-на-Дону сковали семибалльные пробки

По данным электронных карт, серьезные заторы образовались в районе ЦГБ. Автомобили буквально не двигаются с места. Стоит проспект Соколова, Лермонтовская улица, Ворошиловский и Буденновский проспекты. Пробки образовались и на улице 14-я Линия. Также автомобили с трудом двигаются и по проспекту Шолохова. Затруднено движение и в районе главного автовокзала.