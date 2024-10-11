Дженни из BLACKPINK выпустила сингл Mantra и клип на него

Дженни, участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK, представила свой долгожданный сольный трек Mantra, который стал ее первым релизом в недавно созданном агентстве OA (ODD ATELIER). Певица также выпустила на песню клип.
«Красивые девушки не устраивают драм, пока они этого не захотят. Все зависит от дня», — поет Дженни в новом треке.
Сама певица описала сингл как «веселый, оптимистичный гимн, прославляющий женскую силу и вдохновляющий каждую девушку сиять по-своему и быть уверенной в себе». Об этом артистка рассказала в недавнем интервью Vogue.
Ранее другая участница BLACKPINK Розэ анонсировала дебютный сольный лонгплей rosie, который должен увидеть свет 6 декабря этого года.