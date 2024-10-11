Пограничники задержали белоруса с аэростатическим шаром у границы с Литвой

Лидские пограничники задержали 11 октября гражданина Беларуси, в авто которого был газовый баллон и аэростатический шар, сообщили в Госпогранкомитете.
Произошло это в районе населенного пункта Вороново Гродненской области, на границе с Литвой.
В машине был обнаружен газовый баллон, аэростатический шар и GPS-трекер.
«В ходе осмотра жилого помещения задержанного обнаружены составные части беспилотника самолетного типа, 2 аккумулятора к нему», — рассказали подробности в Госпогранкомитете.
Автомобиль и обнаруженные предметы изъяли, ведется разбирательство.
Пограничники напоминают, что с 1 апреля запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.
А незаконное содержание и использование беспилотников в погранзоне либо погранполосе являются нарушением пограничного режима.
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