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Пограничники задержали белоруса с аэростатическим шаром у границы с Литвой

Пограничники задержали в Беларуси нарушителя с аэростатическим шаром
Источник: Комсомольская правда

Лидские пограничники задержали 11 октября гражданина Беларуси, в авто которого был газовый баллон и аэростатический шар, сообщили в Госпогранкомитете.

Произошло это в районе населенного пункта Вороново Гродненской области, на границе с Литвой.

В машине был обнаружен газовый баллон, аэростатический шар и GPS-трекер.

«В ходе осмотра жилого помещения задержанного обнаружены составные части беспилотника самолетного типа, 2 аккумулятора к нему», — рассказали подробности в Госпогранкомитете.

Автомобиль и обнаруженные предметы изъяли, ведется разбирательство.

Пограничники напоминают, что с 1 апреля запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.

А незаконное содержание и использование беспилотников в погранзоне либо погранполосе являются нарушением пограничного режима.

Ранее мы писали, что водители такси отняли у курьера мошенников 60 тысяч долларов: «Таксист понял, что ситуация сомнительная».

Также мы рассказали, что ставший съемочной площадкой фильма ужасов дворец продается в Щучинском районе.

Еще сообщили, что северное сияние было видно в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября 2024 года.