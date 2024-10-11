В РФ намерены добиваться возрождения министерства химической промышленности

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Участники XXII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, проходящего 7 — 12 октября на федеральной территории Сириус, намерены предложить Российской академии наук (РАН) обратиться к правительству РФ с просьбой восстановить в стране Министерство химической промышленности, существовавшее в СССР. Об этом сообщил проектный офис Десятилетия науки и технологий в России.