В РФ намерены добиваться возрождения министерства химической промышленности

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Участники XXII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, проходящего 7 — 12 октября на федеральной территории Сириус, намерены предложить Российской академии наук (РАН) обратиться к правительству РФ с просьбой восстановить в стране Министерство химической промышленности, существовавшее в СССР. Об этом сообщил проектный офис Десятилетия науки и технологий в России.
Инициатива вошла в число решений съезда, которые объявила его секретарь, вице-президент Российского химического общества имени Д. И. Менделеева Юлия Горбунова.
«Учитывая исключительную важность химической промышленности для достижения РФ технологического лидерства, [Менделеевский] съезд предлагает РАН обратиться к правительству РФ и инициировать предложения о восстановлении Министерства химической промышленности», — заявила Горбунова, чьи слова приводятся в сообщении организации.
Участники съезда также намерены рекомендовать РАН обратиться в Минобрнауки России с предложением инициировать разработку программы развития промышленности редких и редкоземельных металлов, а также восстановить ученое звание «профессор по специальности».
XXII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, приуроченный к 190-летию Д. И. Менделеева и 300-летию основания Российской академии наук (РАН), проходит 7 — 12 октября на федеральной территории Сириус. Для участия в нем зарегистрировались 4 тыс. делегатов из 40 стран.