Садовничий: более 2,5 тыс. ученых России используют мощности суперкомпьютеров МГУ

«Возможностями этих суперкомпьютеров пользуются свыше 2,5 тыс. исследователей более чем из 100 российских университетов и институтов РАН», — сказал Садовничий, выступая с лекцией на открытии всероссийского фестиваля «Наука 0+», который проходит в пятницу в Фундаментальной библиотеке МГУ.