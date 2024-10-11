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Садовничий: более 2,5 тыс. ученых России используют мощности суперкомпьютеров МГУ

Ректор университета Виктор Садовничий напомнил, что производительность супервычислительного комплекса "Ломоносов-2" составляет 5 петафлопсов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Суперкомпьютеры «Ломоносов-2» и «МГУ-270», действующие в Московском государственном университете, используют в своих исследованиях более 2,5 тыс. ученых свыше 100 российских вузов и институтов РАН, сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

Он напомнил, что производительность супервычислительного комплекса «Ломоносов-2» составляет 5 петафлопсов. «МГУ-270», созданный для развития технологий искусственного интеллекта, имеет мощность в 400 петафлопсов (операций ИИ).

«Возможностями этих суперкомпьютеров пользуются свыше 2,5 тыс. исследователей более чем из 100 российских университетов и институтов РАН», — сказал Садовничий, выступая с лекцией на открытии всероссийского фестиваля «Наука 0+», который проходит в пятницу в Фундаментальной библиотеке МГУ.