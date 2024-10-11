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Белорусские синоптики прогнозируют похолодание, но без снега

В Беларусь идет прохладный воздух со Скандинавии, но похолодание будет без снега
Источник: Комсомольская правда

Белорусские синоптики предупредили, что теплая погода постепенно уходит, но все-таки снега пока не будет, пишет Sputnik.by.

Холода идут в Беларусь с северо-запада Европы. В ближайшее время прохладный воздух будет поступать из Скандинавии.

В Белгидромете рассказали, что «температурный фон станет понижаться и уже в субботу вернется в свое климатическое русло».

Там уточнили, что в ночь на воскресенье (13 октября) и на среду (16 октября) в отдельных районах, а в ночь на четверг (17 октября) на большей части при условии длительных прояснений не исключены заморозки от 0 до минус 4.

На предстоящей неделе дневная температура будет в пределах +4..+14.

Синоптики прогнозируют дождь, но не снег. Обычно первый снег выпадает во второй-третьей декадах октября.

Ранее мы писали, что водители такси отняли у курьера мошенников 60 тысяч долларов: «Таксист понял, что ситуация сомнительная».

Также мы рассказали, что ставший съемочной площадкой фильма ужасов дворец продается в Щучинском районе.

Еще сообщили, что северное сияние было видно в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября 2024 года.