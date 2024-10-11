Белорусские синоптики прогнозируют похолодание, но без снега

Белорусские синоптики предупредили, что теплая погода постепенно уходит, но все-таки снега пока не будет, пишет Sputnik.by.
Холода идут в Беларусь с северо-запада Европы. В ближайшее время прохладный воздух будет поступать из Скандинавии.
В Белгидромете рассказали, что «температурный фон станет понижаться и уже в субботу вернется в свое климатическое русло».
Там уточнили, что в ночь на воскресенье (13 октября) и на среду (16 октября) в отдельных районах, а в ночь на четверг (17 октября) на большей части при условии длительных прояснений не исключены заморозки от 0 до минус 4.
На предстоящей неделе дневная температура будет в пределах +4..+14.
Синоптики прогнозируют дождь, но не снег. Обычно первый снег выпадает во второй-третьей декадах октября.
Ранее мы писали, что водители такси отняли у курьера мошенников 60 тысяч долларов: «Таксист понял, что ситуация сомнительная».
Также мы рассказали, что ставший съемочной площадкой фильма ужасов дворец продается в Щучинском районе.
Еще сообщили, что северное сияние было видно в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября 2024 года.