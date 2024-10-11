Синоптики раскрыли секрет северного сияния в Беларуси

Белорусы в 2024 году не раз наблюдали полярное сияние, а ученые объяснили это явление, пишет Sputnik.by.
Мы уже сообщали, что полярное сияние можно было увидеть в ночь с 10 на 11 октября.
— Как правило, это впечатляющее природное явление наблюдается в полярных широтах, но если потоки частиц солнечного ветра достаточно интенсивны, то они могут достигать и наших широт, — сказали в Белгидромете в пятницу.
Необычное свечение возникает в верхних слоях атмосферы, когда частицы солнечного ветра, отделившиеся от Солнца, сталкиваются с частицами атмосферы Земли.
Специалисты также объяснили, почему полярное сияние над Беларусью практически всегда бывает в цветах национального флага.
— Цвет северного сияния зависит от вида газов — кислород излучает зеленый или красный свет, — сказали в Белгидромете.
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