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Синоптики раскрыли секрет северного сияния в Беларуси

Специалисты раскрыли секрет северного полярного сияния в Беларуси
Источник: Комсомольская правда

Белорусы в 2024 году не раз наблюдали полярное сияние, а ученые объяснили это явление, пишет Sputnik.by.

Мы уже сообщали, что полярное сияние можно было увидеть в ночь с 10 на 11 октября.

— Как правило, это впечатляющее природное явление наблюдается в полярных широтах, но если потоки частиц солнечного ветра достаточно интенсивны, то они могут достигать и наших широт, — сказали в Белгидромете в пятницу.

Необычное свечение возникает в верхних слоях атмосферы, когда частицы солнечного ветра, отделившиеся от Солнца, сталкиваются с частицами атмосферы Земли.

Специалисты также объяснили, почему полярное сияние над Беларусью практически всегда бывает в цветах национального флага.

— Цвет северного сияния зависит от вида газов — кислород излучает зеленый или красный свет, — сказали в Белгидромете.

Ранее мы писали, что водители такси отняли у курьера мошенников 60 тысяч долларов: «Таксист понял, что ситуация сомнительная».

Также мы рассказали, что ставший съемочной площадкой фильма ужасов дворец продается в Щучинском районе.