Ростовчане рассказали о том, какой видят идеальную зарплатную карту

В ростовских телеграм-каналах в сентябре 2024 года прошел опрос о том, какой ростовчане представляют идеальную зарплатную карту. Инициатором опроса выступил банк ВТБ. Исследование показало, что 62% опрошенных совершают выбор в пользу карт с возможностью безкомиссионных переводов на свои и чужие счета, что подчеркивает значимость финансовой свободы и удобства в использовании.
Бесплатное обслуживание карты стало актуальным для 21% респондентов, в то время как 11% акцентировали внимание на удобстве и функционале онлайн-банка. Повышенные ставки по накопительным счетам и вкладам привлекают 4% участников опроса, а 6% выделили привлекательные бонусные программы и возможность начисления кешбэка.
Далее следуют такие важные аспекты, как особые условия кредитования и ипотеки (3%), а также удобство снятия наличных и количество банкоматов (5%). Такие дополнительные преимущества, как выгода для близких и возможность использовать платежный стикер, также находят отклик у ростовчан.
— Результаты опроса показывают, что для клиентов ключевым фактором остаётся не только функционал, но и комфорт в финансовых операциях, — отметил управляющий ВТБ в Ростове-на-Дону, вице-президент Юрий Авдеев.