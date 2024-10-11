Ростовчане рассказали о том, какой видят идеальную зарплатную карту

В ростовских телеграм-каналах в сентябре 2024 года прошел опрос о том, какой ростовчане представляют идеальную зарплатную карту. Инициатором опроса выступил банк ВТБ. Исследование показало, что 62% опрошенных совершают выбор в пользу карт с возможностью безкомиссионных переводов на свои и чужие счета, что подчеркивает значимость финансовой свободы и удобства в использовании.